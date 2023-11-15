الدوحة - فريد عبدالباقي



تغادر اليوم بعثة منتخب قطر الأولمبي إلى السعودية للمشاركة في البطولة الدولية الودية «تحت 23 عاما» التي تقام خلال الفترة من 18 حتى 21 الجاري استعدادا للاستحقاقات المقبلة أبرزها منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو 2024، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).



وتنطلق البطولة السبت المقبل بلقاء «العنابي» مع المنتخب الأسترالي، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأردني، فيما سيواجه في مباراته الثانية في البطولة نظيره الأردني في 21 الجاري، وفي ذات اليوم يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأسترالي، وتقام مباريات البطولة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.



من ناحية أخرى، يستعد فريقا العربي والغرافة للمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد في نسختها الـ 26 التي تنطلق في الكويت الجمعة المقبل وتستمر حتى 27 الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر جلوب» 2024.



وسيغادر العربي إلى الكويت اليوم، فيما يلحقه الغرافة غدا لخوض غمار منافسات البطولة التي يشارك فيها 12 فريقا.



ويخوض الغرافة منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه: الكويت والنجمة البحريني والخليج السعودي وجولدن إيجل الهندي والصلاح الفلسطيني، فيما يلعب العربي في المجموعة الثانية إلى جانب: القادسية وساي الهندي والشباب اللبناني والشارقة الإماراتي والجيش العراقي.