أنهى المنتخب الوطني للجمباز الفني للناشئين مشاركته في كأس هورايزن الدولية التي اختتمت أول من أمس في العاصمة اليونانية (أثينا)، بأفضل طريقة ممكنة بعد حصاده 13 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات.



وحقق المنتخب ذهبية مسابقة الفرق للناشئين، في حين تألق اللاعب عبدالله بهبهاني (مواليد 2009) وتكفل وحده بتحقيق 3 ذهبيات في الفردي العام وجهازي طاولة القفز والعقلة وفضية جهاز المتوازي. وعزز موسى الصحاف (مواليد 2011) الغلة بتحقيقه 3 ذهبيات في أجهزة العقلة والمتوازي وطاولة القفز، وبرونزية الفردي العام.



ونال راشد الكندري (مواليد 2011) ميداليتين فضيتين في جهازي المتوازي وطاولة القفز، بينما حصل محمد الحاتم على ميداليتين برونزيتين في مسابقتي طاولة القفز والمتوازي لفئة الشباب.



وكان المنتخب حقق في اليوم الأول للبطولة 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين.



وعبر رئيس مجلس إدارة اتحاد اللعبة فهد الصولة عن فخره وسروره بهذه الإنجازات التي تحققت في بطولة قوية شهدت مشاركة فرق متقدمة في رياضة الجمباز الفني من 10 دول أوروبية.