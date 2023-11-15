«كان الأمر بمنزلة الدوامة»، يقول لاعب كرة القدم العاجي الدولي السابق جيل يابي يابو، بعد تعرضه للاحتيال وخسارته 200 ألف يورو على يد أحد الأطباء السحرة.



وتحدث ابن الـ 41 عن سنتين قضاهما تحت سحر المعالج التقليدي أو المرابط «تصبح كالعبد ويمكن أن تصبح الأمور في غاية الضرر».



مر لاعب الوسط السابق الذي يشرف حاليا على فريق سويسري من الدرجة الثانية «بأوقات عصيبة» على الصعيد الرياضي، خلال حمله ألوان نادي نانت الفرنسي بعمر الـ 23 فنصحه عمه برؤية معالج في باريس.



ويقول يابو لوكالة فرانس برس: «لم أكن منجذبا للسحر.. لكن نشأتي في ساحل العاج جعلت الذهاب إلى مرابط أمرا طبيعيا ولا يعتبر سيئا طالما لا تسعى لإلحاق الأذية بأي شخص». وقال له المعالج ان عائلته «ملعونة» وتمنعه من تحقيق «النجاح والسعادة، فوصف له ذبائح لصد اللعنات.. التضحية بديك، ماعز أو خروف بدأت بـ 500 يورو» وبلغت «أرقاما خيالية» بحسب قوله.



ويضيف يابو، الراغب في التحدث لرفع مستوى الوعي عند الرياضيين الشباب، ان الأمور أصبحت مظلمة بعد ذلك «شيء يشبه السحر الأسود». وتابع: «جعلني المرابط اعتقد أن الأرواح التي يعمل لديها تحبني وتريدني أن أصبح غنيا.. كان هذا هو الطعم».



وكلفت التضحيات اللازمة لجني تلك الثروات 40 ألف، 50 ألف، ثم 60 ألف يورو.



وعندما كان لاعب كرة القدم يرهق ماليا، يقول له الطبيب الساحر: «إذا لم يكن لديه المزيد من المال عليه التضحية بابنه. تحليت بالقوة للقول. توقف. ولم أعد أزوره بعدها».



وقال انه خدع خلال سنتين من خلال دفع 200 ألف يورو (213 ألف دولار) ولم يحصد مقابل ذلك «أي شيء إيجابي».



وشرح: «عرف كيف يضعني في دوامة وفقدت القدرة على التفكير بصفاء». ويضيف اللاعب ان إيمانه الديني منحه القوة لوضع حد لسيطرة المرابط عليه.



هدد بعض الأطباء السحرة «بالثأر.. خشية من الانفصال عنهم».



أصبح بمنزلة إله



لاعب عاجي آخر هو سيسيه باراتيه روى لـ«فرانس برس» كيف اختبر الجحيم عينه.



عندما بدأ بتمثيل فريق كبير في أبيدجان بعمر الـ 16، قيل له أن المعالجين يساعدونه على تأدية أفضل ويحمونه من «الحسد».



وأقر باراتيه البالغ راهنا 55 عاما «وقعت في الفخ»، مضيفا انه بدأ «بالاستحمام بجرعات» وصفها له طبيب ساحر، قدم القرابين وارتدى حزاما جلديا واقيا مخيط عليه آيات من القرآن. وتابع: «بمجرد أن تعرضت للإصابة ولم تكن الأمور على ما يرام، كنت أزوره. أصبح بمنزلة إله بالنسبة لي. تصبح معتمدا عليه وقد استغل ذلك».



ولجأ إلى السحرة مجددا عندما انتقل للعب في أوروبا: «كنت دوما مصابا. قال لي المرابط ان سبب ذلك يعود لعدم استحمامي بالجرعات في الوقت المناسب أو بسبب الجو البارد».



وفي غرف الملابس، لاحظ أن زملاءه من السنغال أو الكاميرون يضعون «وقاية» و«عطورا» أو أحزمة تحت قمصانهم.



قضية بوغبا



ويقول تيبو ان قضية ابتزاز لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا العام الماضي سلطت الضوء على خطورة المشكلة مع المزيد والمزيد من المال في عالم كرة القدم.



وتقدم بوغبا بشكوى لدى النيابة العامة، قائلا انه كان هدفا لمؤامرة ابتزاز بقيمة 13 مليون يورو.



وقال بوغبا للمحققين ان مبتزيه، ومن بينهم شقيقه الأكبر ماتياس وأحد أصدقاء طفولته، أرادوا تشويه سمعته، من خلال الزعم انه طلب من أحد المرابطين بإلقاء تعويذة على زميله في المنتخب نجم باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي، وهو أمر نفاه.



ويصر تيبو: «أخبرني لاعبون انه عندما كانوا يخضعون لفحوص المنشطات، لم يكن بمقدور الأطباء حقنهم بإبرة حتى استدعاء المرابطين الخاصين بهم».