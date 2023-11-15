أكد اختصاصي أمراض الأنف والحنجرة وجراحتها الدكتور نبوغ العوا ازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا في سورية، بحسب ما نقل عنه موقع «أثر» المقرب من حكومة دمشق.



وقال العوا إنه «مع بدء فصل الشتاء تزداد حالات الإصابة بالإنفلونزا لكنه من خلال مراجعي العيادات تمت مشاهدة حالات إصابة بفيروس كورونا من نوع أوميكرون وهو المتحور الخامس من كوفيد 19»، مشيرا إلى أنه من كل 10 إصابات بفيروس الإنفلونزا العادية توجد خمسة منها إصابة بكورونا المتحور الجديد.



ولفت الدكتور العوا إلى أن كورونا ينتقل عبر الرذاذ أو الملامسة من الشخص المصاب، مضيفا: عدد الحالات زاد نتيجة إهمال قواعد وإجراءات الوقاية الشخصية وبسبب أماكن الازدحام منها المدارس.



وبين د.العوا بحسب الموقع ذاته ان أغلب الأعراض التي تظهر على المراجعين حاليا هضمية منها ألم البطن والإسهال والتقيؤ تترافق بعضها مع أعراض تنفسية من رشح وصداع والتهاب جيوب أنفية وترفع حرارة لأيام.



وختم كلامه مشددا على ضرورة التقيد بإجراءات السلامة لضمان عدم زيادة عدد الإصابات والتحول إلى جائحة.



وكان اختصاصي الأمراض الداخلية في حلب الدكتور مضر نيازي، دعا خلال حديثه مع «أثر» الأطباء إلى وضع تشخيص الإصابة بمرض الملاريا بالحسبان أمام أي حالة تشبه الإنفلونزا خاصة بوجود قصة سفر من أفريقيا، مطالبا بتحري «طفيلي البلاسموديوم» في لطاخة دموية، مضيفا: «بعد رصد حالات عدة وإن كانت محدودة حتى الآن وحالات أخرى في حماة كما علمت بتواصلي مع بعض الأطباء، لابد من أخذ كل إجراءات الوقاية وتشخيص المرض بسرعة خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي نمر بها وعودة المغتربين من السودان مؤخرا بعضهم مصاب بالمرض وهو مرض يشكل خطرا على صحتنا».