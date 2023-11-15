أسامة دياب



أكد السفير الإسباني لدى البلاد ميغل مورو اغيلار الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أن اعتماد الاتحاد لنظام التأشيرة الرقمية للسفر إلى دول منطقة الشنغن، بموجب تعديل تبناه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أول من أمس الاثنين، خطوة جادة ستيسر الكثير من إجراءات إصدار التأشيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي للراغبين في السفر لفترات قصيرة فور البدء في تطبيقها.



ولفت أغيلار في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لهذا الغرض وسيستطيع المتقدم لطلب التأشيرة رفع كل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم إلكترونيا عبرها ولن يكون بحاجة لمراجعة السفارة أو مركز التأشيرات الخاص بها إلا في 3 حالات، الأولى في حال التقديم على الطلب التأشيرة لأول مرة وذلك للقيام برفع البصمات، والثانية في حال عدم صلاحية البصمات حيث يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالبصمات لمدة 59 شهرا، أما الثالثة فستكون حال حصول المسافر على وثيقة سفر جديدة.



وأشار اغيلار إلى أنه فور الموافقة على طلب التأشيرة بعد التأكد من قاعدة البيانات سيتلقى المتقدم رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه، وبالتالي لن تكون هناك أي حاجة إلى ملصق التأشيرة، لافتا إلى أن هذا التعديل القانوني الجديد على نظام التأشيرة سيسهم في تبديد شكوك الكثيرين من المسافرين الذين يرغبون في السفر إلى العديد من دول منطقة الشنغن، ولكنهم غير متأكدين من أي بلد سيتقدمون لطلب التأشيرة، حيث ستقوم المنصة الإلكترونية بتحديد الدولة المختصة.



وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اعتمد الاثنين قواعد جديدة ستسمح للأشخاص الذين يخططون للسفر إلى منطقة (شنغن) بتقديم طلب الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت.



ومنطقة «شنغن» تضم 27 دولة أوروبية ألغت العديد من الضوابط الحدودية الداخلية ومن بينها اجتياز الحدود فيما بينها دون أي حواجز أو نقاط تفتيش.



وفي هذا الإطار، قال القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز في بيان «إن إمكانية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة (شنغن) عبر الإنترنت ستكون بمنزلة تحسن كبير بالنسبة للمواطنين ولعملية معالجة الطلبات على السواء».



وأضاف غوميز: «ان هذا القرار سيبسط عملية تقديم الطلبات للمسافرين وفي الوقت نفسه سيخفف العبء عن الإدارات الوطنية التي ستكون قادرة على الاستجابة بسرعة وفاعلية أكبر».



من جهته، قال مجلس وزراء الاتحاد في بيان إن اللائحتين اللتين تم اعتمادهما ستنشئان منصة لطلبات تأشيرة الاتحاد الأوروبي يتم من خلالها تقديم طلبات الحصول على تأشيرات (شنغن).



وسيتم تحديد تاريخ تطبيق القواعد الجديدة عند الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرات والتأشيرة الرقمية.