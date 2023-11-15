بليندا لويس: تعدد زيارات الملك تشالز تعكس مدى حبه للكويت والمعرض يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

عائشة المحمود: حريصون على التعريف بالثقافة الكويتية في مختلف أنحاء العالم وإدخال الثقافات العالمية إلى الكويت



أسامة دياب



أشادت الشيخة هناء بدر المحمد بالعلاقات الكويتية ـ البريطانية والتي وصفتها بالممتازة والتاريخية، لافتة إلى أن التاريخ المدون للعلاقات بين البلدين بدأ منذ عام 1775، واستمرت على مدار عقود، حيث قدمت بريطانيا الدعم والمساعدة للكويت في مختلف مجالات التعاون، حتى أصبحت اليوم شراكة قوية ومستدامة.



وأشادت ـ خلال افتتاح معرض زيارة الملك تشالز الـ 3 والملكة كاميلا إلى الكويت في عام 2007 وبمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 75 وذلك في مقر مكتبة الكويت الوطنية بحضور عدد من السفراء ـ بتطور العلاقات الثنائية والتعاون الرائد بين البلدين في العديد من المجالات مثل النفــط والاستثمــار والثقافـة والتعليـم والدفـاع.



وأعربت عن أملها في أن تستمر العلاقات الكويتية ـ البريطانية المتميزة الفريدة والقوية في المستقبل، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع الأسرة الحاكمة في الكويت والأسرة المالكة البريطانية والتي تعكس مدى الاحترام والتقدير المتبادل بينهما.



وتقدمت بالشكر إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومكتبة الكويت الوطنية على إتاحتهم الفرصة للشباب الكويتي لإبراز إبداعاتهم بإقامة مثل هذه المعارض، كما شكرت الباحث عيسى دشتي على إقامة هذا المعرض الذي يمثل عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنية للملك تشالز الثالث يوم ميلاد سعيدا وعمرا مديدا بالصحة والعافية، وأن تدوم هذه العلاقات الطيبة بين البلدين.



من جهتها، أعربت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس عن سعادتها برؤية هذه المجموعة الضخمة والمتكاملة من الصور التي توثق زيارة الملك تشالز وزوجته الملكة كاميليا الى الكويت، لافتة الى ان الصور تبرز الارتياح الكبير للملكة عند لقائها طلبة المدرسة البريطانية في الكويت.



وأضافت أن مثل هذه المعارض تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحة أن هذا المعرض يجسد زيارته الخامسة إلى الكويت والاولى للملكة كاميليا، وهذا دليل على مدى حبه للكويت.



بدوره، أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود حرص المجلس على التعريف بالثقافة الكويتية للعالم وإدخال الثقافة العالمية إلى الكويت، وهذا النوع من المعارض يخلق نوعا من الشراكة بين المجتمعات.



ولفتت الى وجود إقبال كبير من قبل الشباب الكويتي للحضور والمشاركة في المعارض الثقافية، وهناك حالة من الشغف والرغبة الكويتية في اقتناء الكتب التاريخية التي توثق مراحل العلاقات بين الدول.



من جانبه، قال الباحث بالعلاقات الكويتية -البريطانية وحامل ميدالية الامبراطورية البريطانية وصاحب المعرض عيسى دشتي ان المعرض يضم مجموعة من الصور والمقتنيات التاريخية التي تبرز إحدى المحطات التاريخية المهمة في مسيرة العلاقات الكويتية -البريطانية وهي زيارة الملك تشالز الثالث والملكة كاميلا للكويت عام 2007 (عندما كانوا أصحاب السمو الملكي الأمير تشالز أمير ويلز ودوقة كرونويل) وتعتبر هذه الزيارة هي أول زيارة للملك تشالز مع الملكة كاميلا.



وتابع: هذه الزيارة تعتبر من الزيارات التي دعمت وعززت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واليوم يتزامن افتتاح هذا المعرض مع الذكرى الـ75 ليوم ميلاد الملك تشالز الثالث.



هدية تذكارية



قدمت الشيخة هناء بدر المحمد هدية إلى الملك تشالز الثالث بمناسبة يوم ميلاده الـ75 وهي عباره عن صحن تذكاري من الحجم الكبير من النحاس المطلي بالذهب ويحمل شعار الكويت وبعضا من معالم الكويت التاريخية والعمرانية، وتسلمت الهدية نيابة عن الملك تشالز السفيرة البريطانية بليندا لويس.