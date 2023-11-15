مفرح الشمري



جمهور الأغنية الكويتية والمهتمون بها على موعد الليلة وتحديدا في الـ 7:30 مساء لمتابعة ندوة «نشأة الأغنية الكويتية»، وذلك في قاعة ««شادي الخليج» بمبنى جمعية الفنانين الكويتيين في منطقة المرقاب، والذي سيشارك فيها نائب رئيس الجمعية الملحن القدير أنور عبدالله ورئيس قسم التربية الموسيقية الأسبق في كلية التربية الأساسية الباحث الموسيقي د.فهد الفرس.



وستتطرق الندوة إلى عدة محاور منها كيفية نشأة وازدهار وتألق الأغنية الكويتية، من قبل الجيل الأول من الرواد، والدور الكبير الذي قادته تلك الكوكبة في ترك أثر حافل ساهم في الترويج للهوية الثقافية والفنية والتراثية للكويت.



كما يتطرق الحوار إلى إسهامات وبصمات الفنانين الرواد الأوائل الذين قاموا بعملية التأسيس والبناء للأغنية الكويتية، ومن ثم الانتشار محليا وخليجيا وعربيا منذ حقبة العشرينيات، وصولا إلى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حتى المراحل اللاحقة في السبعينيات والثمانينيات، بالإضافة إلى مرحلة العمل المؤسسي في تكوين المؤسسات الفنية والتراثية الحاضنة والمطورة للفن الغنائي والموسيقي في الكويت، إلى جانب التطرق إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، التي شكلت انطلاقة الأغنية الكويتية التي لاتزال تمتلك قاعدة جماهيرية في الخليج والوطن العربي.