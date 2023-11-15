أثار انقطاع الفنانة ريم البارودي عن التواصل مع جمهورها طوال الفترة الماضية، منذ ظهورها الأخير أثناء تأديتها العمرة، قلق هذا الجمهور، خاصة أنها لم تنشر أو تتفاعل مع أي أحداث خلال تلك الفترة.



وكشفت ريم عن سبب اختفائها، سواء فنيا أو من مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تعرضت لأزمة صحية أثناء عودتها من السعودية بعد أداء مناسك العمرة، أدت إلى اختفائها، طالبة الدعاء لها بالشفاء العاجل، وقالت إن تلك الوعكة الصحية ألزمتها البقاء في المنزل لتلقي العلاج المناسب والشفاء.



وعن تفاصيل حالتها الصحية، أوضحت البارودي حسب مجلة «لها»: «ربنا كريم وكتبلي أتعب في بلدي وفي بيتي، روحت لدكتور وكنت تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام بسبب سخونية مش بتنزل، ولكن الحمد الله في تحسن وإن شاء الله أكون كويسة».