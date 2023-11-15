تأهل منتخب الكويت للدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم لكرة القدم للصالات لفئة الصم وضعاف السمع التي تقام حاليا في البرازيل.



وقال مدرب المنتخب الكويتي سالم أمان لـ«كونا» إن الكويت تأهلت للدور ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط متقدمة بفارق الأهداف على الوصيفة سويسرا، مشيدا بهذا الإنجاز غير مسبوق لنادي الصم الكويتي الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى. وأضاف أن الكويت استهلت منافسات دور المجموعات بالفوز على الدنمارك 5-2 ثم الفوز على بريطانيا بالنتيجة نفسها واختتمت بالتعادل مع سويسرا 2-2.



ولفت أمان إلى أن الكويت ستواجه نظيرتها تايلند وصيفة المجموعة الرابعة في الدور ربع النهائي اليوم على أن تواجه إن نجحت في تجاوز ذلك الاختبار الفائز في مواجهة التشيك وإيران في نصف النهائي.