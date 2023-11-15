هادي العنزي



سجل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت بداية ناجحة في بطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة «السوبر ليغ» لمنطقة الخليج، وذلك إثر تغلبه على مستضيفه المحرق 108-92 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى، على صالة الاتحاد البحريني في أم الحصم، ليعود «العميد» بالفوز الأول ونقطتين.



وجاءت المباراة بأفضلية واضحة لحامل لقب نسخة منطقة الخليج الموسم الماضي، بعدما تمكن لاعبو المدرب الألماني بيتر شومرز من بسط سيطرتهم على النصف الأول من المباراة، حيث تمكن «الأبيض» من الخروج متقدما بفارق 15 نقطة (53-38)، ولم يكن الحال في النصف الثاني من المواجهة بأفضل حالا من سابقه لفريق المدرب البحريني أحمد جان، حيث لم يجد طريقة لإيقاف الرميات «الثلاثية» التي أرسلها لاعبو الكويت من مختلف الزوايا على سلة المحرق، ليواصل الأبيض سيطرته على المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا غفيرا من عشاق المحرق وكرة السلة في البحرين.