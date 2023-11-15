عناد: ستاد الصليبخات سيعمل على تطوير منظومة الكرة

المزيدي: صالة العربي تسهم في تطوير جميع الألعاب

تقرير: هادي العنزي



«درتان جديدتان» ستنضمان إلى منشآتنا الرياضية قريباً، فصالة الألعاب الجماعية بالنادي العربي وستاد نادي الصليبخات الجديدان سيزدان بهما

الوسط الرياضي، بما يمثلانه من إضافة مهمة للساحة الرياضية الكويتية، من شأنها الإسهام في تطوير الرياضيين والناشئين والشباب، والأخذ بيد الرياضة

إلى مستويات متقدمة في شتى المجالات، وتفتح الباب واسعا لاستضافة البطولات القارية والدولية، فضلا عن كونهما يعززان المشاركة المجتمعية

في بيئة رياضية مثالية وصحية. وقد حرصت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها المالك للمشروعين على أن يتم إنجازهما وفق أحدث النظم المعمارية الرياضية المعاصرة، وأعلى معايير الجودة سواء من حيث التصميم الخارجي، أو التفاصيل الداخلية ذات الاختصاص الرياضي.



أقيم ستاد نادي الصليبخات الرياضي على مساحة 102 ألف متر مربع، ويتسع لـ 15 ألف متفرج، ويضم بين جنباته، عدة أدوار، خصص الأرضي منها لغرف اللاعبين، والحكام، والإداريين، وصالتان رياضيتان، وغرفة للإحماء، بالإضافة إلى غرف النقل التلفزيوني والإذاعي، فيما خصص «الميزانين» للمؤتمرات الإعلامية، وصالة للإعلاميين تتسع لـ 100 إعلامي، ومكاتب إدارية، ويحتوي الدور الأول على قاعة فسيحة للشخصيات المهمة (VIP) تضم 98 مقعدا، والدور الثاني يحتوي على منصات خاصة للمشاهدين مع إطلالة مميزة على الملعب بـ 14 غرفة، تضمن 200 مقعد، بالإضافة إلى عدد 2 استديو تحليلي، وغرف للمعلقين، وستكون أرضية الملعب من العشب الهجين، وهو خليط من العشب الصناعي والطبيعي معا.



وقد بني ستاد الصليبخات من هيكل خرساني، وهيكل معدني، مع مادة تكسية خارجية (ATFE)، تعطي لمحة جمالية للمبنى، ومقاومة لعوامل الطبيعة، ومنفذة للإضاءة بذات الوقت، والمواد المستخدمة في جلها صديقة للبيئة، وهناك 28 بوابة في الستاد، تعمل بنظام الكاميرات الأمنية، منها بوابة تعمل بنظام الحجز الإلكتروني، وأخرى للطوارئ الطبية، وثالثة للصيانة والخدمات، بالإضافة إلى مواقف خارجية لمركبات المتفرجين.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الصليبخات سعد عناد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المنشأة الرياضية الجديدة في نادي الصليبخات لجميع الشباب الرياضي وستخدمهم لأجيال متعددة، وليست قصرا على أبناء النادي، وقال:«مما لا شك فيه أن دخول ستاد الصليبخات الخدمة سيسهم بإحداث نقلة نوعية لكرة القدم بالنادي، وهو محل فخر لنا جميعا، ولزاما علينا كمجلس إدارة العمل على إتمام تعاقدات من شأنها الأخذ بيد الفريق الأول إلى الدرجة الممتازة، تماشيا مع منشأة عالمية الطراز».



وشكر سعد عناد الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام يوسف البيدان، وحرصها على التواجد بشكل يومي، للوقوف على آخر التطورات، ومعالجة ما يتطلب تعديله، وإنجاز المجدول من مهام وفق تراتبيتها، مضيفا: لم يبق لدينا الكثير، بهمة «الهيئة»، المدرجات، والشاشات الإلكترونية، والمقاعد جاهزة، ولم يتبق سوى أرضية الملعب، والسور الخارجي، وهذا لن يتطلب وقتا كثيرا، وسيتم الافتتاح قبل نهاية العام الحالي.



صالة العربي جاهزة.. والافتتاح قريباً



أما صالة الألعاب الجماعية بالنادي العربي فبنيت على مساحة 9 آلاف متر مربع بنظام يتسق مع اشتراطات توفير الطاقة، وصديقة للبيئة، ونظام خاص لاسترداد الهواء البارد، وبتصميم معماري أنيق وعصري، ويضم مبنى صالة الألعاب بالنادي العربي، صالة رئيسية تتسع لأكثر من 4 آلاف متفرج، وغرفا للاعبين، والحكام، والإعلاميين، ومزودة بـ4 شاشات عملاقة في منتصف الصالة، وشاشة عرض خارجية، ومبنى خدمات مكونا من دورين، صالتين في الدور الأرضي، و4 صالات في الدور الثاني، وهناك موقف مخصص لـ 30 مركبة في السرداب.



وهنا، ذكر أمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي أن صالة الألعاب الجماعية الجديدة بالنادي في مراحلها الأخيرة، بعدما دخلت الكهرباء للصالة منذ 4 أسابيع، وتركيب أرضيات «الباركيه» في جميع الصالات، ووضع الأثاث.

وقال لـ «الأنباء»: «تأخر الانتهاء من الصالة بسبب جائحة كورونا وتبعاتها، وقد تجاوزت (الهيئة) هذا التأخير بالعمل الدؤوب، وأصبحنا على مدى أيام قليلة من الافتتاح الرسمي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة».



وأكد فؤاد المزيدي أن صالة النادي العربي تعد «درة» المنشآت الرياضية الكويتية، مضيفا تمثل الصالة نموذجا حديثا وفريدا من نوعه في الكويت، وستسهم بتطوير الألعاب الجماعية، وهي من ضمن المباني الذكية الصديقة للبيئة، والموفرة للطاقة.



ستاد الصليبخات



٭ يتسع لـ 15 ألف متفرج وبني على مساحة 102 ألف متر مربع.



٭ العشب المستخدم هجين (طبيعي وصناعي).



٭ مواقف سيارات داخلي يتسع لـ 200 مركبة وخارجي 2500 مركبة.



٭ يضم 28 بوابة مختلفة تعمل بنظام الكاميرات الأمنية.



٭ صنع من هيكل خرساني ومادة «ATFE» خارجية.



٭ 14 جناحا مخصصا للمشاهدة، ويضم 200 كرسي.





صالة العربي



٭ تتسع لـ 4 آلاف متفرج، وبنيت على مساحة 9 آلاف متر مربع.



٭ مواقف سيارات داخلي يتسع لـ 30 سيارة وخارجي لـ 1500 سيارة.



٭ 4 شاشات إلكترونية كبيرة عملاقة منها شاشة خارجية.



٭ مبنى خدمات يضم 4 صالات للتدريب.



٭ نظام خاص يضمن عدم هدر الطاقة ولاسترداد الهواء البارد.