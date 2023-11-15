تماشيا مع الأهداف الرئيسية ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع Flare Fitness للسنة الرابعة على التوالي، تحت مظلة «وياك» الذي ترتكز على دعم رواد الاعمال من جيل الشباب بالاضافة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة وأقيم في مارينا كريسنت في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر.



وشهد مهرجان فلير، الذي يعتبر من أكبر الفعاليات من نوعها في الكويت إقبالا كبيرا، حيث توافد عدد كبير من الحضور لمشاهدة الرياضيين يتنافسون على ألقاب البطولات المختلفة، وشهد مشاركة 3000 متنافس في جميع فعاليات البطولة، بحضور أكثر من 20000 مشارك على مدار ثلاثة أيام. وفي ختام المهرجان، قامت اللجنة المنظمة بتكريم stc بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، لدورها الرئيسي والفعال في رعاية الحدث ومثل الشركة دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات ومدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي أحمد النويبت المسؤول المباشر عن هذه الفعالية stc.



وبهذه المناسبة، تقدمت stc بالشكر إلى كل من لعب دورا في تنظيم هذا المهرجان الناجح. وأعربت الشركة عن أن مشاركتها ودعمها لمثل هذه المبادرات داخل المجتمع يبني على سعيها لتعزيز الحياة الصحية، وخاصة بين جيل الشباب.



من جهتها، قالت دانة الجاسم المدير العام لاتصالات الشركات في stc: ان رعايتنا لمهرجان Flare Festival للعام الرابع على التوالي تندرج تحت مظلة «وياك»، الذي تركز على دعم رواد الاعمال من جيل الشباب. ومن منطلق تعزيز وتطوير شراكتنا الاستراتيجية مع Flare Fitness، جاءت رعايتنا لهذه المبادرة التي تنبع من القيم الأساسية الكامنة وراء إطار المسؤولية المجتمعية في الشركة، والذي يركز على دعم الصحة والرياضة وتمكين الشباب والبيئة والتعليم ودعم رواد الأعمال وبشكل خاص على مجال الصحة واللياقة البدنية وتثقيف الشباب حول اهمية تبني نمط حياة صحية.