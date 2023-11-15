في إطار التزامها ببرنامجها الرائد في المسؤولية الاجتماعية، وسعت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، نطاق حملة التوعية بصحة الموظفين عبر إطلاق مبادرة صحية جديدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري، حيث تأتي المبادرة على خطى العديد من سابقاتها، والتي شهدت إقبالا كبيرا من قبل الموظفين، وتعكس اهتمام الشركة وحرصها المتواصل على صحة وسلامة قواها العاملة.



وفي وقت سابق من هذا العام، قامت Ooredoo بتخصيص عدة حلقات نقاشية للموظفين بهدف تعزيز بيئة العمل والارتقاء بصحة ورفاهية موظفيها، وتتضمن هذه المبادرة مجموعة من الحملات التي تسعى إلى تحقيق أهداف متعددة تشمل كلا من الصحة الجسدية والصحة العامة للموظفين مع تعزيز الوعي وثقافة السلامة العقلية والبدنية والصحية بين موظفي الشركة.



وبالتعاون مع العديد من المراكز الصحية ونخبة من الأطباء المحترفين، نظمت Ooredoo جلسات توعية شاملة ومفصلة، تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع، وقدمت شروحات قيمة حول ممارسات العيش الصحي، كما قدم الاطباء معلومات متكاملة حول مرض السكري، وإرشادات أساسية للوقاية منه أو كيفية التعامل معه في حال الإصابة به بالإضافة إلى ذلك، قام الاختصاصيون الصحيون بأخذ عينات الدم لجميع الموظفين المتواجدين في برج Ooredoo لتقييم مستويات السكر. ويتوافق النهج الوقائي مع التزام Ooredoo باتباع جميع الطرق الممكنة وبذل الجهود، لتزويد موظفيها بمعلومات حول تجنب الإصابة بمرض السكري، وتمكينهم بالمعرفة والوعي الضروريين لتحمل مسؤولية صحتهم بشكل أكثر فاعلية. وتعكس حملة التوعية بصحة الموظفين التزام الشركة العميق بصحة موظفيها فمن خلال توسيع نطاق اهتمامنا ليشمل اليوم العالمي لمرض السكري، نهدف إلى خلق بيئة متكاملة فيها الحرص على الصحة الجسدية ورفاهية الموظفين الشاملة على القدر ذاته من الأهمية.