في إطار تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، كشف الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.أحمد أسد عن خدمات «طب الأسنان» التي تم استحداثها وتدشين العمل بها في مدينة صباح الأحمد السكنية.



وأشار د.أسد إلى استحداث عيادة لطوارئ طب الأسنان في مركز صباح الأحمد الصحي (قطاع A)، حيث يعمل ليلا من الساعة 9:30 مساء إلى الساعة 6 صباحا طوال أيام الأسبوع، إضافة لذلك وخلال العطل والإجازات الرسمية، يعمل بنظام الخفارات بفترتين إضافيتين، من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، ومن الساعة 2 ظهرا إلى 9 مساء.



كما أعلن د.أحمد أسد عن إضافة عيادتين للعلاج العام بمركز صباح الأحمد الصحي (قطاع E)، وإضافة عيادة أخرى بمركز صباح الأحمد الصحي (قطاع A)، وأشار إلى مواعيد العمل ونوعية الخدمة المقدمة في عيادات طب الأسنان، لافتا إلى أن عيادات مركز صباح الأحمد الصحي (قطاع A) تتولى تقديم خدمات الرعاية الأولية، وتعمل على فترتين، من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، ومن الساعة 2 ظهرا إلى 9 مساء.