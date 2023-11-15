بداح العنزي



أجلت لجنة الأحمدي خلال اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي طلب وزارة العدل تجديد قرار المجلس البلدي بشأن إعادة تخصيص موقع لمحكمة الأسرة بمحافظة الأحمدي - العقيلة على جدول أعمالها لحين دعوة وزارة العدل.



وقال العازمي إن اللجنة أحالت كتاب جمعية الفحيحيل التعاونية بشأن قرار المجلس البلدي حول تغيير نشاط المبنى الإداري الى تجاري ليكون الموقع السابق نشاطا تجاريا إلى الجهاز التنفيذي في البلدية للدراسة.



من جانب آخر، لم تعقد لجنة محافظة مبارك الكبير اجتماعها، وذلك لعدم اكتمال النصاب، حيث كان مقررا مناقشة جدول الأعمال المتضمن طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تعديل شكل وأبعاد موقع خزان لتجميع مياه الأمطار بمساحة 7898م2 مع تخصيص مسار ربط الخزان في منطقة صباح السالم قطعة 3 بمحافظة مبارك الكبير.



وطلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة المعالجة للمخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق1.