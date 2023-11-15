بيبي الناصر: رعاية «العقارات» للمبادرة تؤكد دورها الريادي والسباق في المسؤولية الاجتماعية

انتصار الصباح: «النوير» ملتزمة بتمكين شباب الكويت.. ونقوم بتقييم كل خطوة من رحلتنا بدقة



رعت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبادرة تمكين النساء الشابات التي أطلقتها النوير بهدف تمكينهم من خلال المسرح الهادف.



وتعد «النوير» مبادرة غير ربحية تعمل بالكويت والخليج، وقامت بتأسيسها الشيخة انتصار الصباح عام 2013 وكرست نشاطها في إحداث تغيير سلوكي اجتماعي إيجابي لدى الشباب وفي بيئات العمل والمجتمع الكويتي. وتهدف النوير إلى تزويد أكبر عدد ممكن من الأشخاص بالأدوات والاستراتيجيات القائمة على البراهين لإحداث تحول إيجابي في حياتهم والتأثير بشكل إيجابي على حياتهم العامة.



وتتبنى المبادرة مبدأ التعليم التطبيقي وهو استخدام عملي للممارسات المسرحية للمساعدة في تحقيق التطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي لدى الأفراد. وخلال المسرح الهادف يتم تبني مختلف التقنيات المستخدمة في مجال الفنون الإبداعية، ويوظفها كأدوات علاجية للنمو الشخصي الإيجابي.



وتعليقا على رعاية المبادرة، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة، الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد: «مشاركة العقارات المتحدة كشريك استراتيجي لهذه المبادرة تؤكد الدور الريادي والسباق في المسؤولية الاجتماعية، مشيرة الى ان الشركة استطاعت خلال مسيرتها ان تجعل دعم المبادرات الشبابية في المجالات المختلفة على رأس أولوياتها، وذلك من خلال دعم العديد من تلك المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تمكين الشباب والتي تسهم في تنمية روح القيادة، ورفع مستوى الكفاءة، ومواكبة التطور العالمي في مجال الأعمال والمشاريع والتنمية البشرية».



وفي الختام، توجهت الناصر بالشكر والتقدير للمنظمين والقائمين على هذه المبادرة، مقدرة جهودهم لإخراجها بأفضل صورة، ومشيدة بمسيرة النجاح التي حققها فريق النوير منذ انطلاقتها في استكشاف إمكانات الشابات اللامحدودة، ومعالجة القضايا الاجتماعية الملحة.



علما بأن برنامج هذه المبادرة يتبنى أكبر عدد من الطالبات ومن عدة مدارس مختلفة في الكويت، ولمدة عام كامل، حيث يشتمل على ورشات عمل للطالبات من عمر 14إلى 25 عاما، وسيتم التدريب من قبل مدربين مختصين في مجالات مختلفة، وذلك للوصول للأهداف المنشودة بخطى ثابتة، ولا يهدف هذا المسرح إلى إنتاج ممثلات محترفات، وإنما قيادات يملكن القدرة على قيادة الوطن بسواعدهن القوية، وفكرهن المستنير، وأصواتهن الحرة الجريئة.



من جهتها، قالت مؤسسة مبادرة النوير ورئيسة مجلس الإدارة، الشيخة انتصار الصباح: «إن التزامنا، في شركة النوير، بتمكين شباب الكويت ليس مجرد مهمة، إنه شغفنا، فنحن نقوم بتقييم كل خطوة من رحلتنا بدقة. ومن خلال نهجنا المبتكر المتمثل باستخدام أسلوب المسرح الهادف من خلال ورش عمل بناء القدرات، فإننا نهدف إلى غرس المهارات الحياتية الحيوية لدى الشباب، مثل فهم عواطف الفرد والتعبير بثقة، وتطوير القدرات القيادية، وصقل مهارات الاتصال الفعال وذلك لخلق تأثير دائم. بالنسبة لي، هذا أكثر من مجرد التزام، إنها دعوة عميقة وإيمان راسخ بالإمكانات الاستثنائية التي يتمتع بها شبابنا في الكويت».



وصممت مبادرة النوير لتكون حاضنة للبرامج الوطنية التي تساعد على إحداث تغيير إيجابي في السلوك الاجتماعي في الكويت، وذلك من خلال إنشاء هذه البرامج وتنميتها وتطويرها لتتحول لاحقا إلى مبادرات قائمة بحد ذاتها.



جدير بالذكر أنه في عام 2022 وقعت شركة العقارات المتحدة شراكة مع الأمم المتحدة لتكون داعما استراتيجيا لها لتعزيز مبادئ تمكين المرأة. فلطالما عرفت الشركة بدعمها لمختلف المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع، وتمكن النساء والشباب.