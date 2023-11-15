GR Yaris سيارة رياضية مميزة تمتلك أساس رياضة سباق السيارات

البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات

أول سباق GR محلي بهذا المستوى من مصنع سيارات واحد

5 جولات تمتد لمدة 5 أشهر.. و12 سائق سباق كويتياً



انطلاقا من رحلة تاريخية لتطوير رياضة السيارات في الكويت وتشجيع السائقين الشباب على المشاركة في فعاليات فريدة من نوعها، أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده عن إطلاق كأس «TOYOTA GAZOO RACING YARIS» بدعم من تويوتا موتور كوربوريشن وبالتعاون مع مدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة سوفيكس سبورتس.



وقد حضر حفل الإعلان عن الحدث، رئيس مجلس الإدارة فيصل بدر الساير، ورئيس العمليات التنفيذي بينغت شولتز ومدير أعمال أول، مجموعة مبيعات تويوتا مارتن أهيرن، ومدير أول إدارة مبيعات تويوتا، ومديرو أعمال المجموعة والإدارة العليا حمد الفوزان، وممثلون عن العلامات التجارية الراعية وحضور مجموعة من الصحافة والإعلام.



وسيكون هذا الحدث المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أول سباق محلي بهذا المستوى يطلقه موزع سيارات في المنطقة، وسيضم 12 سائق سباق كويتيا مدعومين بسجل حافل من الإنجازات في مجال رياضة السيارات.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول مبيعات تويوتا مارتن أهيرن: «نحن متحمسون لتقديم موسم جديد مثير لجميع عشاق السباقات مع كأس «جي آر يارس». وتستمر تويوتا والساير في دعم المتسابقين الكويتيين الطموحين الذين يتطلعون لتسريع مسيرتهم المهنية في السباقات، حيث يتقدم الفائزون في مسابقة الكارتينج نحو سباقات الرالي والحلبة. بالنسبة للموسم الأول، نحن محظوظون لأن لدينا 12 سائقا من المحترفين معنا في النسخة الأولى. تتمثل رؤيتنا المستقبلية في جعل هذه البطولة إقليمية وبدعم من موزعي تويوتا الآخرين. كما نخطط لتوسيع نطاق هذه البطولة لتشمل طرازات أخرى من سباقات GR في السنوات المقبلة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في سوفيكس سبورتس أحمد الماجد: «تفخر سوفيكس بمشاركتها في هذا الحدث مع «الساير»، وهو تعاون يسعى إلى إعادة تعريف مجال الوعي برياضة السيارات، وتخطي حدود الرياضات التقليدية. تلتزم سوفيكس والساير بالارتقاء برياضة السيارات لتصبح نمط حياة وثقافة وشغفا. من خلال دمج خبراتهم في الحدث، حيث يهدف إلى سد الفجوة بين عشاق رياضة السيارات والقادمين الجدد، وتحقيق نتائج قياسية دولية غير مسبوقة. وتؤكد هذه المبادرة الرائدة على تفاني سوفيكس في المفاهيم الرائدة وطموحها في أن تكون جزء من مساعيها الرائعة».



ومن المقرر أن يقام سباق GR الافتتاحي، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في مدينة الكويت لرياضة السيارات، تليها سباقات خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، والسباق النهائي المقرر في مارس.



وسيعيش الحضور تجربة فريدة من خلال الأجواء المثيرة المحيطة بالحدث. إضافة لذلك، ستضم كل فعالية منطقة مخصصة لسيارات GR، حيث سيتم عرض أحدث طرازات GR بالإضافة إلى طرازات تويوتا الفريدة مثل Mirai وGR Corolla وBZ4X وRav4 PHEV.



وسيحظى عشاق رياضة السيارات بفرصة التفاعل مع كبير مهندسي مركبة GR Yaris والمدير التنفيذي لفريق «تي جي آر - اليابان للراليات» في سباق الجولة 2 الذي سيقام في ديسمبر إلى جانب جلسة مميزة حول الـ Drift من قبل سائق رائد في بطولة العالم للراليات GR.



سيارة رياضية مميزة



وGR Yaris هي سيارة رياضية مميزة تم تطويرها من قبل خبراء في فريق تويوتا جازو لسباقات الراليات العالمية ويتم إعداد 10 وحدات تشكل جزء من GR Yaris Cup وفقا للوائح الاتحاد الدولي للسيارات، بمهارة ودقة من قبل فنيي خدمة الأحمدي في الساير. ثم تتم إضافة مكونات محددة للسباق مختارة بعناية حسب المواصفات القياسية لإنشاء سيارة في حلبة محلية في بيئة قاسية لمنافسة من طراز واحد.



وتتميز كل سيارة بأنظمة تعليق مخصصة للسباقات قابلة للتعديل، وعادم سباق، ووسادات فرامل سباق بخطوط مضفرة، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة مزودة بإطارات يوكوهاما A050. كما تم تجهيز الداخل بمسجل سباق لتسجيل بيانات أداء السيارة حتى يتمكن السائقون من تحديد مجالات التحسين. بيئة سلامة السائق موجودة بجميع سيارات السباق، مع مقعد سباق سيارة Recaro في المركز الأول، وحزام أمان من ست نقاط، ونظام مخصص لإخماد حرائق السباق وعجلة قيادة السباق، وكلها مثبتة داخل قفص من 6 نقاط من FIA.



وتضمن أجزاء التحكم بقاء البطولة تنافسية وعادلة، علما بأن فقط سيارات GR Yaris المصنعة رسميا هي المؤهلة للبطولة.



وسيتم تمييز جميع وحدات GR Yaris حصريا للعلامات التجارية الراعية في الكويت والتي تتكون من مجموعة من البنوك الرائدة وسلسلة مطاعم مشهورة ودار إعلام مميزة بالإضافة إلى علامة تجارية رائدة في مجال الإطارات.



وعلى مر السنين، شاركت تويوتا في العديد من رياضات سباقات السيارات المختلفة، بما في ذلك سباقات الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل (WEC)، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم تحت إشراف أقسام منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس فريق تويوتا جازو للسباقات (TGR) لتوحيد جميع أنشطة رياضة السيارات تحت علامة تجارية واحدة. وانطلاقا من إيمان شركة تويوتا بأن «الطرق تصنع البشر، والأفراد هم من يصنعون السيارات»، يسلط «تي جي آر» الضوء على دور رياضة سباقات السيارات كركيزة أساسية لالتزام شركة تويوتا بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. من خلال استثمار سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمختلف أحداث رياضة السيارات، وتهدف TGR إلى صياغة تقنيات وحلول جديدة تمنح الحرية والمغامرة ومتعة القيادة للجميع.