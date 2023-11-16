بيروت - ناجي شربل



يستهل منتخب لبنان لكرة القدم حملته في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية، بلقاء منتخب فلسطين في الرابعة بعد ظهر اليوم على ملعب خالد بن محمد في مدينة الشارقة الاماراتية، في المرحلة الاولى من المجموعة الآسيوية التاسعة التي تضم أيضا أستراليا وبنغلاديش.



ويتطلع «منتخب الأرز» الذي يلعب خارج الديار لعدم توافر الملعب الملائم لمواصفات الاتحادين الدولي «فيفا» والآسيوي لكرة القدم، الى ضمان مقعد مباشر في النهائيات الآسيوية، والعبور تاليا الى تصفيات الدور الحاسم للقارة المؤهل لنهائيات المونديال.



وكان «الأحمر اللبناني» وقف مرتين على أعتاب التأهل في التصفيات الخاصة بمونديالي البرازيل 2014 وقطر 2022. وحقق في الاولى انتصارات قوية في الدور الثاني على الامارات 3 - 1 في بيروت، والكويت 1 - 0 في العاصمة الكويت، ثم على كوريا الجنوبية 2 - 1 في مدينة كميل شمعون الرياضية. وبعدها فاز في الدور الثاني على ايران في بيروت 1 - 0 برأسية رضا عنتر، وتعادل مع كوريا الجنوبية 1 - 1 على الملعب عينه.



وفي تصفيات مونديال 2018 خرج لبنان والكويت معا من دور المجموعات بتعادلهما سلبا في مباراة الاياب في الكويت، بعدما سبق للكويت الفوز على لبنان في صيدا 1 - 0.



من كل تلك الحقبة، يستمر الكابتن حسن معتوق ومحمد حيدر مع «الأرز»، سعيا لنتائج جيدة، اقلها التأهل من بوابة التصفيات لنهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة تواليا بعد الامارات 2019 وقطر 2023، بعد خوض المسابقة القارية للمرة الاولى من بوابة الاستضافة في 2000.



أما «الفدائي» الفلسطيني، فيتطلع بدوره الى مشاركة آسيوية جديدة بعد أولى في 2015 في أستراليا من بوابة «كأس الرئيس»، وثانية في الامارات. وهو يخوض الذهاب والاياب مع لبنان على ملعب محايد، كون منتخب لبنان لا يستطيع اللعب في رام الله.



ويبقى ان منتخب «الأرز» و«الفدائي» يتنافسان عمليا على المقعد الثاني المؤهل في المجموعة خلف «الكانغارو» الأسترالي.