ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء عقب صدور تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بشأن مستقبل العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية.



وزاد سعر البيتكوين بنسبة 2.44% إلى 36202 دولار في تمام الساعة 2:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 1.43% إلى 2010.50 دولار، وصعدت الريبل بنسبة 2% إلى 63.97 سنتا.



وقالت جورجييفا، في كلمة خلال مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية اليوم، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكنها استبدال النقود المادية، خاصة في الاقتصاديات التي ترتفع فيها تكلفة عمليات تخصيص الكاش، فضلا عن قدرتها على تعزيز مرونة الاقتصاديات الأكثر تقدما.



على صعيد آخر، أعلنت منصة «دابر لابس» المتخصصة في أعمال الـ «الميتافيرس» و«بلوك تشين» في بيان أمس، عقد شراكة مع «ديزني» لإنشاء منصة باسم «ديزني بيناكل» لترميز الشخصيات الكرتونية الكلاسيكية، وشخصيات «بيكسار»، وعالم «ستار وورز»، وتحويلها إلى رموز غير قابلة للاستبدال.