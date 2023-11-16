بيروت - أحمد عز الدين



تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات الميدانية والسياسية وتطورات الاوضاع في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وخصوصا توسع العمليات لتشمل المشافي والمراكز الصحية.



واستقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كتلة «الاعتدال الوطني» والنائب عبدالعزيز الصمد، وضم الوفد النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، أحمد الخير، وأحمد رستم، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، وآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.



وبعد اللقاء تحدث النائب محمد سليمان قائلا: كتلة الاعتدال الوطني وبعض المستقلين قدمنا اقتراح قانون للمجلس النيابي للتمديد الى رتبة لواء وعماد، لما نراه في هذه الظروف التي تمر بالبلاد ضرورة، وأبلغنا دولة الرئيس هذا الإطار وأبدى دولته كل تعاون لما فيه مصلحة البلد والحرص عليه.



وأضاف: نأمل ان يأخذ هذا الاقتراح مجراه الطبيعي حفاظا على الوطن وعلى سلامته.



وردا على سؤال حول أي من المسارات سوف يسلكها التمديد؟ أجاب سليمان: دولة الرئيس نبيه بري كان واضحا وأبلغ ذلك لكتلة القوات، واليوم كذلك أبلغنا بأن الصلاحية منوطة بمجلس الوزراء، وإذا تعذر مجلس الوزراء هو جاهز لأخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة، نحن نطالب بالمساواة والعدالة في هذا الإطار، ما ينطبق على العماد ينطبق على الألوية العاملين.