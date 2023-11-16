قال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تأثرت بحالة مطرية بدأت منذ فجر أمس الأربعاء، متوقعا استمرارها حتى منتصف ليل اليوم الخميس على فترات متفاوتة. وأوضح القراوي ان الحالة الجوية السائدة تتكاثر فيها السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها بعض السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بداية الفترة. وتوقع أن تزداد الأمطار تدريجيا وتكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق أحيانا وقد يصحبها تساقط لحبات البرد، مبينا أن الرياح تنشط على فترات وتؤدي إلى إثارة الغبار وارتفاع الأمواج البحرية مع انخفاض في الرؤية الأفقية.



وذكر القراوي أن فرص الأمطار تقل تدريجيا من فجر يوم غد الجمعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق على أن تعاود فرص الأمطار الأحد المقبل.



وأكد ضرورة متابعة النشرة الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.