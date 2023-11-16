خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على المسابقة لجهودهم البارزة في تنظيمها وحرصهم على إظهار عناية الدولة بحفظ القرآن الكريم وتلاوته ورعايتها لأهله

وزير الأوقاف: الكويت تولي القرآن الكريم عناية كبيرة بدعم ورعاية من صاحب السمو الأمير وهذا المحفل القرآني يرسخ في النفوس أصالة البلاد



تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أقيم أمس حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الثانية عشرة.



حضر الحفل وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وعدد من السفراء المعتمدين لدى الكويت.



وألقى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كلمة بهذه المناسبة، تقدم فيها إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بخالص الشكر وجزيل الثناء على رعايته السامية لهذه المسابقة وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في إظهار الوجه المشرق للكويت من خلال رعايتها لمثل هذه المسابقات.



وأكد المطيري أن الكويت تولي عناية كبيرة بالقرآن الكريم برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، معربا عن شكره وعرفانه على هذه الرعاية المباركة وامتنانه العميق نيابة عن أعضاء اللجنة العلمية واللجان المنظمة للجائزة والمشاركين في هذا المحفل القرآني العظيم الذي يرسخ في النفوس أصالة البلاد.



وأضاف المطيري: «نقف بين أيديكم معلقين في أعناقنا الوشاح ونجني ثمار أعمال مبذولة وجهود مبرورة سمع أهل الكويت والعالم أصواتا ندية وتلاوات تدبرية ارتفعت من خلالها سمعة الكويت».



كما ألقى رئيس لجنة التحكيم عبدالعزيز فاضل العنزي كلمة مماثلة.



وفي ختام الحفل قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم الشخصيات والجهات المشاركة ولجنة التحكيم واللجنة العليا للجائزة، إضافة الى الفائزين والفائزات بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته لهذه الدورة.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وبالغ تهانيه لأبنائه وبناته الفائزين بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية عشرة.



وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للفائزين والفائزات بالجوائز، داعيا إياهم إلى اتخاذ القرآن الكريم منهجا ونبراسا وبذل المزيد من الجهد والمثابرة للمحافظة على ما حققوه من إنجازات، وتقدم سموه بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على المسابقة لجهودهم البارزة في تنظيم المسابقة وحرصهم على إظهار عناية الدولة بحفظ القرآن الكريم وتلاوته ورعايتها لأهله.



نتائج المسابقة



وفي نتائج المسابقة حقق عبدالعليم حاجي من كينيا المركز الأول بفرع حفظ القرآن كاملا مع التجويد، فيما حقق محمد شويع من اليمن المركز الثاني، وأحمد شخماميدوف من روسيا المركز الثالث، ومحمد حسن من الولايات المتحدة الأميركية المركز الرابع، في حين حقق نادي محمد من مصر المركز الخامس.



وفي فرع حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر، حل بالمركز الأول محمد الجد من الكاميرون، وعبدالحكيم عبدالرحمن من الصومال بالمركز الثاني، وعبدالعزيز الدروقي من ليبيا بالمركز الثالث، وزياد ابراهيم من الأردن رابعا، وأحمد الحدا من اليمن خامسا.



وفي فرع التلاوة والترتيل حل عبدالباسط وراش من المغرب بالمركز الأول، وعبدالرشيد عبدور من باكستان بالمركز الثاني، وحسن عبدالله من تنزانيا الاتحادية ثالثا، وفاتح بابو من الجزائر رابعا، أما المركز الخامس فكان ليوسف العيناتي من الكويت.



وفي تكريم حفظة القرآن كاملا مع التجويد لـ«صغار الحفاظ» فجاء في المركز الأول عبدالرحمن عطية من ليبيا، وأبونا عمر من الكاميرون بالمركز الثاني، وأيمن درهم من اليمن بالمركز الثالث، ومحمد عبدالحميد من باكستان رابعا، وأبوالفضل باسمينج من إيران خامسا. أما في جائزة الفرع التقني كأفضل موقع إلكتروني للمؤسسات لنظام أهل القرآن، فقد حل بالمركز الأول عبدالرحمن البديري من الجزائر، فيما نال فهد السبيعي من السعودية جائزة أفضل تطبيق (تدارس القرآن).