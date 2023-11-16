في إطار التزامه المتواصل بتعزيز الصحة العامة للموظفين، وبعد نجاح شهر التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الماضي، أطلق بنك الخليج حملة «موفمبر» الأولى، التي تركز على صحة وسلامة الرجال. وأتاحت الحملة التي تواصلت على مدى يومين، لموظفي البنك من الرجال إجراء فحص طبي أولي لسرطان البروستاتا، مع الحصول على خصومات كبيرة في حالة الحاجة إلى إجراء سونار أو أشعة رنين مغناطيسي.



يذكر أن «موفمبر» حملة عالمية تقام كل عام خلال شهر نوفمبر هدفها رفع الوعي حول أهمية الفحص لتلافي سرطان البروستاتا وتشجيع الرجال على الاهتمام بصحتهم. وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج: انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج التي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة يواصل البنك التركيز على تعزيز بيئة العمل، من خلال الاهتمام بكافة الجوانب لموظفيه، وفي مقدمتها الحفاظ على صحتهم، مشيرة إلى أن حملة شهر «موفمبر» التي تعنى بالموظفين الرجال في البنك سبقتها حملة تنطوي على العديد من الفعاليات الصحية والتوعوية والرياضية للموظفات، مضيفة أن موظفينا هم ثروتنا الحقيقية والتي نحرص بشكل متواصل على تنميتها وتعزيزها. وأضافت الحجاج: تأتي هذه الفعاليات في إطار المبادرات المتنوعة التي يطلقها البنك سنويا، ضمن برامج الاستدامة تجاه مختلف القضايا التي تهم المجتمع، من مختلف الشرائح، وفي مقدمتهم موظفو البنك من النساء والرجال إلى جانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وتابعت: يرسخ بنك الخليج مبادئ الاستدامة، من خلال التزامه الصارم بتحقيق المساواة بين الجنسين، سواء عبر تقديم مزايا وظيفية متكافئة ومتساوية للموظفين والموظفات أو بالالتزام بتطبيق معايير الاستدامة داخل البنك وخارجه، ما يعزز مكانته الريادية في الكويت. وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك.