أعلنت شركة مبخر، الشركة الرائدة في مجال إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن إطلاق حملة «مبخر فرايدي» السنوية يوم الجمعة 10 نوفمبر والتي تعد أكبر حملة تسويقية لدى الشركة.



وستمتد الحملة حتى نهاية شهر نوفمبر، وستقدم للعملاء فرصة استثنائية للاستفادة من خصم بنسبة 50% على كافة المنتجات عبر موقع الشركة الإلكتروني وفي نقاط بيعها في جميع أنحاء الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة البحرين. ومن خلال هذه الحملة، ستتاح الفرصة لعملاء مبخر التسوق من مجموعة متنوعة من المنتجات بنصف السعر بما في ذلك العطور الأكثر مبيعا، وموزعات العطور المنزلية والمكتبية، وبخاخات الجسم، والبخور، وغيرها. «مبخر فرايدي» توفر فرصة مثالية للزوار الذين يريدون شراء عطورهم المفضلة، أو للذين يبحثون عن الهدية المثالية لإهدائها إلى أحبائهم.



وبإمكان العملاء التوجه إلى أي من أفرع مبخر أو زيارة الموقع الإلكتروني على HYPERLINK) https://mubkhar.com) لتسوق مجموعة واسعة من العطور الفاخرة بنصف السعر طوال شهر نوفمبر.



و«مبخر» شركة عطور متخصصة في إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة وهي مملوكة من قبل فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا «أونلاين» في منطقة الشرق الأوسط، هي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية.



الجودة هي جل اهتمام مبخر وعند تطوير أي منتج، فإننا نحترم بدقة معايير السلامة والأنظمة الدولية المعمول بها، حيث تمثل الجودة أحد العلامات الفارقة التي تميزنا عن منافسينا وأقراننا في السوق.



ونحرص في «مبخر» على حماية الإنسان والبيئة، لذا فإننا لا نألوا جهدا في سبيل أن تكون منتجاتنا صديقة للبيئة، وألا تكون عرضة للتسبب في أي ضرر على المدى الطويل أو حتى الحساسية للمستهلكين.