استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، حيث قدم إلى سموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من طلال خالد المطيري مندوبا دائما للكويت في جامعة الدول العربية - القاهرة، فاضل حيدر الحسن سفيرا للكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، عادل حسين الجسام سفيرا للكويت لدى مملكة بوتان، طلال عبدالسلام الهزاع قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هو شي منه، زياد إبراهيم الأنبعي سفيرا للكويت لدى جمهورية تشيلي، أنس طالب معرفي قنصلا عاما للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة شنغهاي، طلال راشد المنصور سفيرا للكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سالم راشد الشبلي سفيرا للكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا، أحمد عبدالرحمن الشريم سفيرا للكويت لدى جمهورية سنغافورة، الشيخ جابر دعيج خليفة الصباح قنصلا عاما للكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.



حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.