تشير التوقعات إلى إنفاق الحكومات العالمية لنحو تريليوني دولار مدفوعات فوائد على ديونها هذا العام، بارتفاع أكثر من 10% عن عام 2022، وذلك وفقا لتحليلات أجرتها الشركة الاستشارية «تيل إنسايتس» على بيانات صندوق النقد الدولي، وتحليلات منفصلة من قبل وكالة «فيتش ريتنجز».



وترى «تيل إنسايتس» أن مدفوعات الفائدة قد تتجاوز 3 تريليونات دولار بحلول عام 2027، وذلك وفقا لما نقلته «وول ستريت جورنال» في تقرير، حيث يعود ذلك الارتفاع الى معدلات الفائدة المرتفعة والقياسية حول العالم، والتي جعلت تكلفة الاقتراض أعلى كثيرا، بعدما أمضت دول العالم العقد الماضي في الاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية للغاية وأسرفت في الاقتراض.



ويجعل ارتفاع تكاليف الفوائد الحكومات أمام خيارات صعبة لأن خدمة الدين تلتهم الكثير من الإيرادات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تضطر فيه بعض الدول لزيادة الإنفاق العسكري وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي، فضلا عن الاستجابة اللازمة للأحداث المناخية، وغيرها. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، إنفاق الحكومة الفيدرالية صافي مدفوعات فوائد قياسية قدرها 659 مليار دولار في العام المالي الماضي، وهو ما يمثل 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى التي يشهدها الاقتصاد الأكبر في العالم منذ عام 1998.



وكانت قيمة مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية للولايات المتحدة قد ارتفعت لأكثر من تريليون دولار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر، أي ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.



ووفقا لوكالة «بلومبيرغ» فإن حجم مدفوعات فوائد الديون تضاعف خلال التسعة عشر شهرا الماضية، حيث ساعد هذا الاتجاه في زيادة العائد على السندات الحكومية، ودفع وكالة «فيتش» إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية في أغسطس الماضي.



ومن المتوقع أن تمثل الولايات المتحدة ثلث إجمالي فوائد الديون الحكومية العالمية المدفوعة هذا العام، ولكنها ليست الوحيدة التي تعاني من مشكلة ارتفاع تكاليف الديون، إذ يعاني الاقتصاد الصيني أيضا من تراكم الديون التي تتحملها الحكومات المحلية ومطورو العقارات لدعم مشروعات البنية التحتية في البلاد.



كما أن المخاوف لاتزال قائمة بشأن الدول المثقلة بالديون في أوروبا مثل إيطاليا، ولكن من المتوقع أن تتراجع مستويات الديون الإجمالية في السنوات المقبلة.



وبالطبع يزداد الأمر سوءا في الدول الأفقر حول العالم، على سبيل المثال، صرح محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليسيتيا كجانياجو في مقابلة أجريت معه خلال أكتوبر الماضي، بأن بلاده تنفق حاليا على سداد فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الصحة، قائلا: يبدو أن هذا الحال قد يكون قريبا مع الإنفاق على التعليم أيضا.