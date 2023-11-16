أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث حققت إيرادات بلغت 7.7 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، وبلغ صافي الأرباح 3.6 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 132.5% مقارنة بذات الفترة من العام 2022. وفي تعليق لها حول هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوباك نادية عقيل: «جاءت نتائج الربع الثالث إيجابية ومتوافقة مع توقعاتنا، وتظل هذه النظرة المتفائلة مستمرة للفترة المتبقية من هذا العام ونتوقع أن تشهد مزيدا من الاستقرار والنمو. كما يسعدنا أيضا أن نرى مركز الريم مول الضخم في أبوظبي يرحب بالمزيد من الزوار منذ افتتاحه، مدعوما بالأنشطة الترفيهية الخاصة التي أقيمت خلال الأشهر القليلة الماضية».



وأضافت عقيل: «حتى تاريخه، هناك نحو 143 وحدة عاملة في ريم مول قد تم افتتاحها وتمارس أعمالها التجارية، كما تم تخصيص ما يقرب من 71% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA). ويعد هذا المركز التجاري أول نظام متكامل للبيع بالتجزئة متعدد القنوات في المنطقة، ويتمتع بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية، وهو يجمع كل خدمات المستهلك والتجزئة لضمان تجربة سلسة للعملاء».