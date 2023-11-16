طارق سلطان: نتائج أعمالنا التشغيلية لاتزال إيجابية.. وتلك شهادة على إستراتيجية النمو العالمي التي تتبعها الشركة

سنواصل بحثنا الدؤوب عن فرص تمكننا من تعزيز الكفاءات والنمو بشكل أكبر.. لتعزيز وتعظيم القيمة للمساهمين

تراجع الأسواق انعكس بنتائج قطاع الاستثمارات.. لكننا نتعامل مع استثماراتنا الإستراتيجية بمنظور طويل المدى



أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 57.5 مليون دينار، بزيادة نسبتها 39%، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 53.8%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 91.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



وخلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، حققت الشركة أرباحا بقيمة 28 مليون دينار، بما يعادل 10.99 فلوس للسهم الواحد بزيادة نسبتها 123%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ونتيجة لإغلاق عقد تحوط للفائدة، سجلت الشركة ربحا غير متكرر في هذا الربع ساهم في نمو صافي الأرباح.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 28.1% لتصل إلى 58.7 مليون دينار، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.8% لتصل إلى 360.8 مليون دينار.



وتتمتع «أجيليتي» بميزانية عمومية جيدة وبأصول تبلغ قيمتها 3.7 مليارات دينار، وقد بلغ صافي الدين في 30 سبتمبر 2023 (دون احتساب التزامات عقود التأجير) 874.1 مليون دينار، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي المبلغ عنه 143.7 مليون دينار للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 بزيادة قدرها 213%.



نتائج تشغيلية إيجابية



وحول هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «لاتزال نتائج أعمالنا التشغيلية إيجابية، وتلك شهادة على استراتيجية النمو العالمي التي تتبعها الشركة، وكما هو الحال دائما، سنواصل بحثنا الدؤوب عن فرص تمكننا من تعزيز الكفاءات والنمو بشكل أكبر، من أجل تعزيز وتعظيم القيمة للمساهمين».



وأضاف سلطان قائلا: «فيما يتعلق بقطاع الاستثمارات لدينا، فقد شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعا خلال الربع الثالث من العام، ويمكننا أن نرى انعكاس ذلك على نتائجنا لهذا القطاع، مع العلم أننا في أجيليتي نتعامل مع استثماراتنا الإستراتيجية وفق منظور طويل المدى».



الكيانات الخاضعة للسيطرة



الكيانات الخاضعة لسيطرة أجيليتي، هي الشركات التابعة التي تمتلك الشركة حصة الأغلبية فيها وتديرها، والتي يتم توحيد أدائها والإبلاغ عنه من خلال بيان الأرباح والخسائر الخاص بأجيليتي.

وخلال الربع الثالث، بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركات التي تسيطر عليها أجيليتي 62 مليــــون دينار، حيث بلغت الإيرادات 360.8 مليون دينار، وبزيادة قدرها 40.8% و32%، على التوالي، مقارنة بالربــــع الثالث من عــــام 2022، هذا ويتم الإبلاغ عن أداء شركات أجيليتي الخاضعــــة للسيطرة وفقـــا لـ 3 مجموعــــات كما يلي:



خدمات الطيران



حققت شركة مينزيز للطيران إيرادات بلغت 175.2 مليون دينار وأرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 25.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 66% و50.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وقد استفادت مينزيز من التعافي بعد الوباء، حيث عادت رحلات الركاب من/إلى أوروبا والأميركتين والشرق الأوسط لمستويات ما قبل الوباء، في حين تتعافى حركة المرور في جنوب شرق آسيا وأستراليا بشكل مطرد، ويظل الحجم في أفريقيا أقل من مستويات ما قبل كوفيد.



الخدمات اللوجستية للوقود



نمت الإيرادات الموحدة لشركة ترايستار في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21.5%. وقد كان أداء ترايستار خلال الربع الثالث مدفوعا بمجموعة خدماتها المتنوعة.



الشركات الأخرى الخاضعة للسيطرة



كمجموعة، أعلنت الشركات الأخرى الخاضعة لسيطرة أجيليتي عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 18.8 مليون دينار وإيرادات قدرها 101.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 30.4% و21%، على التوالي، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.



الشركات التابعة الرئيسية



أجيليتي للمجمعــات اللوجستية (ALP)، سجلت الشركة نموا في إيرادات الربع الثالث بنسبة 7%. تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية متابعة استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال زيادة وتحسين مخزونها الحالي من الأراضي وتطوير مشاريع جديدة.



ومن جانبها، أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، عن زيادة بنسبة 1.4% في إيرادات الربع الثالث. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات، نظرا لزيادة حركة الركاب.

وتتوقع يوباك أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2023. كما أن يوباك مستثمر مشارك في مشروع الريم مول في جزيرة الريم في أبوظبي والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار أميركي، والذي تم افتتاحه للجمهور في فبراير 2023.

وحتى الآن، هناك حوالي 143 وحدة مستأجرة من المركز التجاري وتمارس أعمالها التجارية، كما أن ما يقرب من 71% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA)، قد تم تأجيرها أو محجوزة وفي المراحل النهائية لإتمام التأجير. ويعد ريم مول أول نظام متكامل للبيع بالتجزئة متعدد القنوات في المنطقة يتمتع بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجيستية، حيث إنه يجمع كافة خدمات المستهلك والتجزئة لضمان تجربة سلسة للعملاء.



فيما شهدت جلوبال كليرنجهاوس سستمز (GCS)، شركة تحديث الجمارك وتشغيل الموانئ التابعة لأجيليتي، ارتفاعا نسبته 11.6% في إيرادات الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.



1.6 مليار دينار القيمة الدفترية لاستثمارات «أجيليتي»



تمتلك أجيليتي حصصا أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات، المدرجة وغير المدرجة. وفي الربع الثالث، بلغـــت القيمة الدفتريــــة لتلك الحصص نحو 1.6 مليار دينار، ولم تكن أسواق الأسهـــم العالميــــة مواتيـــة في الربع الثالث، مما أثر على قيمة حصص أجيليتي في الشركات المدرجة.



وكما تم الإفصاح والإعلان عنه، أبرمت أجيليتي اتفاقيات تحوط تمويلية متعددة السنوات مع العديد من البنوك لحماية قيمة استثماراتها الأكبر والأكثر مادية - وهو استثمار شركـــة DSV.

وقد لعبت اتفاقية التحوط دورا مهما في حمايــــة قيمة حصة أجيليتي في DSV خلال الربـــع الثالـــث مـــن هذا العـــام.