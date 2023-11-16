أعلن البنك التجاري الكويتي عن مشاركته في رعاية سباق سيارات يارس القادم - الجولة الأولى - كأحد الرعاة، وذلك بالتعاون مع شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، حيث إنه من المقرر أن يبدأ السباق من 16 حتى 18 نوفمبر الجاري في مدينة الكويت لرياضة السيارات، تليها سباقات خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، حيث سيكون السباق النهائي في شهر مارس من العام المقبل 2024.



وكانت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده قد أعلنت عن انطلاق كأس (Toyota Gazoo Racing Yaris) مدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة سافكس سبورتس في مبادرة فريدة من نوعها مع مشاركة البنك التجاري الكويتي كراع رسمي لهذه المسابقة.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: «من دواعي سرورنا المشاركة في مسابقة كأس (Toyota Gazoo Racing Yaris)، والتي تعد من أبرز الفعاليات المقامة حاليا في الكويت، والتي تم تنسيقها تشجيعا للمواهب الكويتية المميزة في مجال سباق السيارات ولعشاق الإثارة والسباقات».



وبينت أن مشاركة «التجاري» في رعاية مثل هذه الفعاليات المتميزة تأتي من منطلق اهتمامه بفئة الشباب الموهوب في الكويت ودعمه للتميز المستمر في شتى المجالات والهوايات، خاصة سباقات السيارات التي تستقطب اهتمام فئات متعددة من المجتمع الكويتي.