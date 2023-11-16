في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى التجربة المصرفية المخصصة لعملائه ذوي الدخل المرتفع، أعلن بنك برقان إطلاق باقة «Elite» الجديدة لشريحة عملائه المتميزين، والتي توفر لهم مجموعة واسعة من أقوى المزايا والخدمات المصرفية الأكثر ابتكارا وتطورا وفخامة.



وأعلن البنك عن تجديد باقة «بريميير» وتعزيزها بمزايا مخصصة، لتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات السوق ومواكبة لتطلعات العملاء المتنوعة، وتحقيقا لأعلى مستويات الرضى لديهم، وقد تم تخصيص باقة «Elite» للعملاء المتميزين، لتقدم لهم مجموعة من المزايا الحصرية بما في ذلك مدير الحساب الشخصي، خدمة الأولوية بكافة فروع البنك وعند الاتصال بخدمة العملاء.



وعلاوة على ذلك، توفر هذه الباقة لعملائها بطاقة VISA Signature الائتمانية والسحب الآلي، ذات التصميم الأنيق والمتميز، بما يعكس المستوى الرفيع للخدمة المقدمة لهذه الشريحة من العملاء، كما أن البنك يفتخر بتوفير بطاقة VISA Signature الائتمانية لعملاء الباقة مجانا مدى الحياة.



وإلى جانب ذلك، يمكنهم طلب الحصول على ميزة الخدمات المصرفية للعائلة، والتي تضمن لهم الانتقال إلى تجربة استثنائية لكافة أفراد العائلة. وإضافة إلى مجموعة المزايا الحصرية، تقدم هذه الباقة الفريدة من نوعها خدمات متنوعة ترتقي بمفهوم الرفاهية اليومية، مثل خدمات كونسيرج، وإيقاف السيارات، والدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات وغيرها الكثير من الخدمات ذات القيمة المضافة.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان ناصر القيسي: «هذه الخطوة الجديدة في مسيرتنا المصرفية تعكس التزامنا بتقديم أرقى أنواع الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء على اختلاف أساليب حياتهم واحتياجاتهم. وانطلاقا من شعارنا المؤسسي (أنت دافعنا)، نواصل سعينا الدائم إلى دراسة السوق وفهم احتياجات العملاء المتزايدة والعمل على تلبيتها». وأضاف أن إطلاق باقة Elite للعملاء ذوي الدخل المرتفع يتيح لهم التمتع بتجربة أكثر تميزا للخدمات المصرفية المخصصة والمصممة لمتطلبات هذه الفئة بالتحديد».



وفي تعقيبها على هذه الخطوة المتقدمة، قالت المديرة التنفيذية للمنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان لولوة الخترش: «تسهم الخدمات المصرفية في وصول كافة العملاء إلى أهدافهم وتطلعاتهم بسرعة وبسهولة. لذا يركز بنك برقان على دور تلك الخدمات في الارتقاء بأسلوب حياة عملائه وتوفير تجربة مميزة لهم عبر مجموعة شاملة من المنتجات والحلول التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم المتنامية. ومن هذا المنطلق، تقدم باقة Elite للعملاء عددا من المزايا الرائعة التي تتجاوز الخدمات المصرفية والمالية العادية، وتمتد لتجعل تجاربهم اليومية أكثر سهولة وراحة».



من جهة ثانية، جدد بنك برقان باقة «بريميير» بشكل كامل، من أجل توفير مجموعة جديدة من المزايا، بما في ذلك بطاقة «فيزا Platinum»، إضافة إلى خدمات كونسيرج التي يقدمها البنك، إلى جانب مزايا وخدمات حصرية أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يسعى بشكل مستمر إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات عملائه المتزايدة، وتنتقل بتجربتهم المصرفية إلى مستويات أكثر راحة ومتعة. كما كان البنك قد طرح في السابق العديد من الحسابات المميزة، ومنها حساب الراتب وحساب كنز.