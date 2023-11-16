عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2023 يوم الثلاثاء 14 الجاري، برئاسة أحمد سليمان القضيبي. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها مستهلة الاجتماع بالاطلاع على المقترحين اللذين قدما في مجلس الأمة بشأن تعديل المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون 74/2019 والتي تمنح أولوية سعرية للمنتج المحلي الذي تم إنتاجه داخل الكويت في المناقصات العامة للدولة.



ورأت اللجنة أن منح الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات العامة تعد آلية أساسية لتوطين صناعات كويتية قادرة على تغذية السوق المحلي وتحقيق الأمن السلعي، ودعت اللجنة إلى الاقتداء بالتجارب الحديثة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد.



كذلك تناولت اللجنة إيقاف إصدار سمات الدخول الخاصة بالتحاق بعائل. وبينت اللجنة أن القطاع الخاص يقدر القرارات المتعلقة بتنظيم دخول الأجانب وضبط التركيبة السكانية، ولكن في الوقت ذاته ثمة عمالة ذات خبرات ومؤهلات عالية وتتقاضى أجورا مرتفعة، ومثل هذه العمالة تود أن تجلب من تعولهم إلى داخل الكويت جمعا لشمل الأسرة واستقرارا لها.



ثم تطرقت اللجنة إلى الاستراتيجية الصناعية للكويت حتى عام 2035، فأشادت اللجنة بالجهد المبذول من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي أعدت الاستراتيجية بإيعاز من قبل الهيئة العامة للصناعة. وألمحت اللجنة إلى أهمية سعي الجهات المعنية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية والمبادرة إلى توحيد رؤى جميع الجهات تحت مظلة تنمية الصناعة الكويتية.



لجنة المشاريع الصغيرة ناقشت أبرز معوقات القطاع



عقدت لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2023 برئاسة عمران حيات وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك صباح أمس في مبنى «الغرفة».



وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، والتي من شأنها تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، ومحاولة التغلب على المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم من جهة أخرى.



هذا، وقد أكدت اللجنة على أهمية تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعايير التي تتفق مع المفهوم العالمي، وكذلك تحديد الأولويات التي يجب تبنيها في الفترة المقبلة والتي من شأنها النهوض بهذا القطاع في إطار الحفاظ على شروط المنافسة العادلة، وأيضا العمل على نشر ثقافة العمل الحر، والتوعية بأهميته ومكانته ومردوده على الاقتصاد الوطني.