ناصر العنزي



يخطو منتخبنا الوطني «الأزرق» اليوم أولى خطواته في منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 على ملعبه وبين جماهيره، حيث يلتقي منتخب الهند على ستاد جابر الدولي، في مستهل مشواره الطويل في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبي قطر وأفغانستان اللذين سيلتقيان اليوم في الدوحة.



وتقام المنافسات بنظام الذهاب والاياب، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم إلى جانب التأهل المباشر لكأس آسيا، على أن تخوض منتخبات المركزين الثالث والرابع تصفيات أخرى للتأهل إلى كأس آسيا.



وقبل الخوض في حظوظ منتخبنا في مواجهة اليوم علينا أن نصارحه بأن الاخفاقات المتكررة السابقة أصابت متابعيه بالإحباط ومنها غيابه عن نسخة كأس آسيا 2023 التي ستقام في الدوحة ديسمبر المقبل، وعليه أن يرد تحية جماهيره التي ستسانده اليوم بأفضل منها، إذ لن تقبل بغير الفوز حيث ان الحسبة في مواجهات الذهاب والإياب كثيرا ما تكون لصالح الفريق الذي يحقق الفوز على ملعبه، على أن يتعامل مع مباريات «الذهاب» بحيطة وحذر، فإذا أراد منتخبنا أن يضمن إحدى بطاقتي التأهل بنسبة كبيرة فعليه ان يجمع 9 نقاط في مواجهاته الثلاث على ملعبه ولن يكون صعبا عليه إذا واجه خصومه بروح قتالية.



ونحن نعلم ان منتخبنا الأزرق تعثر في مهام سابقة ولكن على لاعبيه الاستفادة من هذه النتائج ومعالجة أخطائه، ولا عذر لهم بعدما وصل أغلبهم إلى درجة متقدمة من خبرة المواجهات الدولية، واليوم هو الاختبار الأول لهم أمام منتخب متطور وجريء، وكانت آخر مواجهة بينهما لمصلحة المنتخب الهندي بقيادة مدربه الكرواتي إيغور شتيماك ونجم الفريق سونيل شيتري، وعلى منتخبنا أن يجتاز هذا الاختبار وإلا فاللوم عليه في بقية المباريات.



التشكيلة الأساسية لمنتخبنا بيد مدرب الأزرق البرتغالي روي بينتو بعدما استدعى أفضل الموجودين من عناصر الخبرة والشباب، ومازالت مشكلة الحراسة قائمة غير ان عودة سليمان عبدالغفور شكلت حالة من الاطمئنان إذ من الواجب اشراكه أساسيا فيما ستكون بقية المراكز حسب رؤية المدرب «الهجومية» حيث يجب عليه الزج بأحسنهم قدرة على اختراق دفاع الخصم مثل شبيب الخالدي ومحمد دحام وبندر السلامة لقدرتهم على المرارغة إذ يصعب التعامل مع الخصم في الكرات العالية.



هذا، وسيلتقي الأزرق منتخب أفغانستان الثلاثاء المقبل، ثم يواجه المنتخب القطري ذهابا وإيابا في مارس المقبل، على أن يختتم التصفيات في يونيو المقبل بلقاءي الهند وأفغانستان على التوالي.