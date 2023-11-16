الدوحة ـ فريد عبدالباقي



في مجموعة الكويت نفسها، يبدأ المنتخب القطري مشواره باستضافة نظيره الأفغاني في الـ5:45 مساء اليوم بستاد خليفة الدولي.



وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قد استدعى 26 لاعبا، فيما يغيب عن القائمة حارس فريق السد سعد الشيب، ويبحث كيروش عن الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من أجل تحقيق العلامة الكاملة في موقعتي أفغانستان والهند قبيل الاختبار المنتظر في يناير المقبل وهو الدفاع عن اللقب القاري، حيث يحمل «العنابي» لقب كأس آسيا بعد التتويج بالبطولة في نسختها الأخيرة 2019 بالإمارات.



وفي المقابل، يعاني منتخب أفغانستان من غيابات عديدة على مستوى اللاعبين، لكنه رغم ذلك يسعى إلى تقديم عرض قوي أمام العنابي في بداية مشوار التصفيات متسلحا بالتغيير الذي تم على رأس الجهاز الفني ومن خبرات بعض لاعبيه لاسيما أمام العنابي الذي سبق له التعادل معه.