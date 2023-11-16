يدشن المنتخب السعودي مشواره في الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية اليوم باستقباله نظيره الباكستاني ضمن منافسات المجموعة السابعة.



ويشارك 36 منتخبا في تصفيات آسيا المشتركة قسمت على 9 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.



ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.



وتبدو الفرصة كبيرة أمام منتخب الأردن للعودة بالنقاط الثلاث أمام مضيفه طاجيكستان الخميس على ملعب الجمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه.



وفي المجموعة الثانية، ترفع سورية شعار الفوز أمام كوريا الشمالية في مدينة جدة السعودية، حيث تخوض مبارياتها البيتية.



وفي المجموعة السادسة، يواجه العراق ضيفه إندونيسيا على ستاد البصرة، فيما تلعب فيتنام بمواجهة الفلبين.



وفي المجموعة الثامنة، تبدأ الإمارات مشوارها بمواجهة سهلة على الورق عندما تستضيف نيبال على ستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، فيما يخوض المنتخب البحريني مواجهة صعبة أمام نظيره اليمني.



وستكون المباراة الأولى رسميا للإمارات بإشراف مدربها البرتغالي باولو بينتو (54 عاما)، والذي عين في تموز بديلا للأرجنتيني رودولفو اروابارينا.



وتلعب البحرين أمام اليمن على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها السعودية.



وكانت البحرين تأهلت إلى الملحق القاري النهائي الفاصل المؤهل إلى مونديالي 2006 و2010 على التوالي، لكنها لم تحقق حلمها في الوصول للنهائيات العالمية بعد خسارتها أمام ترينيداد وتوباغو في 2005 ثم نيوزيلندا في 2009.



ويقود منتخب اليمن المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب الذي سبق له قيادة منتخب البحرين.