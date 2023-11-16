يحيى حميدان



شدد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، البرتغالي روي بينتو، على صعوبة لقاء اليوم أمام الهند في بداية مشوار «الأزرق» بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية.



وقال بينتو في المؤتمر الصحافي أمس: «نعلم أن مستوى منتخب الهند متطور، ونحن نعرف كل شيء عنه وهم كذلك يعرفون كل شيء عن الأزرق، وذلك عقب مواجهتنا لهم في مباراتين خلال مشاركتنا في كأس اتحاد جنوب آسيا في يونيو الماضي، لكن مباراة الغد (اليوم الخميس) ستكون مختلفة.. وفي كرة القدم كل مباراة تعتبر قصة مختلفة وأحاول عمل قصة جديدة وسعيدة». وعن هدف الوصول إلى مونديال 2026، أكد بينتو أنه لا يحب التفكير في المستقبل لأنه لا يستطيع التحكم به، وأوصى اللاعبين بالتفكير في كل مباراة على حدة، لافتا الى ان «الأزرق» يحتاج للتركيز على لقاء الهند أولا وغض النظر عن أي أمر آخر. وأشار بينتو إلى أنه يأمل في زحف عشاق «الأزرق» إلى ستاد جابر «لمساندتنا لأننا معا سنكون أقوى».



من جهته، قال مدافع منتخبنا فهد الهاجري ان الجميع يدرك أهمية اللقاء امام الهند وذلك لأنها بداية منافسة جديدة بالنسبة لـ«الأزرق»، مشيرا إلى أن المدرب بينتو عرض الكثير من اللقطات للمنتخب الهندي في سبيل التحضير له بالشكل المطلوب.



ورأى الهاجري أن عدم استقرار المنتخب في السنوات الأخيرة أمر طبيعي يحصل لأي منتخب في العالم بسبب تغيير الأجهزة الفنية واختيارات اللاعبين، مؤكدا أن جميع الأسماء التي يتم اختيارها لقائمة «الأزرق» تكون على قدر المسؤولية وتقدم الإضافة المطلوبة.



بدوره، توقع مدرب الهند، الكرواتي إيغور شتيماك، أن تكون مباراة اليوم ممتعة بين المنتخبين وسط أجواء جميلة تساعد على ممارسة كرة القدم.



ولفت إلى أن قطر لها الأفضلية في هذه المجموعة للحصول على المركز الأول، والمنافسة ستكون بين «الأزرق» والهند على المركز الثاني، لكنه بالرغم من ذلك لن يستسلم وسيعمل على تقديم كل ما يملك للظهور بصورة مرضية.