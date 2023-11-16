يعقوب العوضي



أشاد رئيس وفد منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري بفترة إعداد المنتخب قبل المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مدينة المهدية بتونس اعتبارا من الغد وحتى 24 الجاري، وقال: «لدينا لاعبون من الطراز الفني الرفيع بإمكانهم خدمة علم واسم كرة اليد الكويتية بأبهى صورة، لكن علينا الاهتمام بصقل تلك المواهب والمواظبة على إعدادها بالصورة السليمة للوصول بها إلى أفضل المستويات».



وتابع قائلا:«وضعنا في الاتحاد التصور الفني والذهني والنفسي لإعداد أزرق الناشئين والوصول به إلى بر الأمان وبدأنا في التدريبات المحلية ومن ثم انتقلنا إلى الإعداد الخارجي والختام بمعسكر «أرينا مول» الذي واجه فيه لاعبونا منتخب السعودية مرتين، كما واجهنا منتخب البحرين مرتين أيضا».



ووجه الهاجري شكره للاتحادين البحريني والسعودي على تلبيتهما الدعوة لإقامة المباريات الودية، كما أثنى على جهود رئيس الاتحاد المتقدم باستقالته أحمد الشحومي على كل ما قدمه من دعم مادي ومعنوي في سبيل إعداد المنتخبات الوطنية والقفز بمستوى كرة اليد الكويتية إلى الأفضل، وأيضا شكر أعضاء الاتحاد لمتابعتهم المستمرة للمنتخبات الوطنية وتذليل جميع الصعوبات.