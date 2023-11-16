القاهرة ـ محمد سامي



يستهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم اليوم مشواره في تصفيات القارة السمراء المؤهلة لمونديال 2026 بملاقاة نظيره منتخب جيبوتي على ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء بتوقيت الكويت، سعيا للتأهل الرابع في تاريخ الفراعنة، ولم تنجح مصر في التأهل لكأس العالم سوى ثلاث مرات أعوام 1934 و1990 و2018.



يذكر أن أوائل المجموعات التسع في التصفيات يتأهلون مباشرة إلى المعترك العالمي المقرر إقامته في 3 دول هي أميركا وكندا والمكسيك.



ويدخل الفراعنة المباراة تحت القيادة الفنية للبرتغالي روي فيتوريا الذي يسعى إلى حصد اول ثلاث نقاط من المباراة الأولى في التصفيات معتمدا على القوة الضاربة من محترفي مصر الذين شهدت الفترة الأخيرة تألق العديد منهم خاصة عمر مرموش نجم هجوم آينتراخت فرانكفورت الألماني، والنجم العالمي محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي).



وتضم مجموعة مصر كلا من جيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون وبوركينا فاسو.



ويدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني (حكم ساحة)، ويعاونه مواطناه إيلفاز سيتول وكامارا ميكوينا.