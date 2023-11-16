تنطلق الجولة التاسعة من تصفيات كأس أوروبا «2024» لكرة القدم مساء اليوم، بمواجهة تجمع بين منتخب إسبانيا ومستضيفه قبرص، ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، متفوقا على منتخب اسكوتلندا بفارق الأهداف، بينما يتذيل قبرص المجموعة دون أي نقاط.



كما تقام عدة مباريات، حيث يستضيف المنتخب الجورجي نظيره الاسكوتلندي، ويحل المنتخب النمساوي ضيفا على نظيره الإستوني، وتستضيف أذربيجان منتخب السويد، وتواجه بلغاريا على ملعبها منتخب المجر، فيما يلعب المنتخب البرتغالي مع مستضيفه ليختنشتاين في مهمة تبدو سهلة كثيرا للأول، وضمنت البرتغال التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، وفازت بكل مبارياتها الثماني وسجلت 32 هدفا واستقبلت هدفين فقط، وتملك العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة.



وقد أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة الفريق لمواجهتي ليختنشتاين وآيسلندا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».



وضمت القائمة 26 لاعبا، من ضمنهم الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، بجانب وجود وجه جديد نتيجة انسحاب ديوجو دالوت بسبب أسباب شخصية، وهو الظهير الأيمن لنادي بورتو جواو ماريو.



من جانبه، أكد كريستيانو رونالدو نجم الدوري السعودي أنه يشعر بسعادة هائلة في كل مرة يعود فيها إلى تشكيلة منتخب البرتغال، وقد نشر 4 صور خلال المران مع منتخب البرتغال وكتب على منصة إكس «أشعر بسعادة غامرة في كل مرة أعود فيها لفريقنا».



ويعيش رونالدو (38 عاما) فترة رائعة مع النصر ويتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 13 هدفا، ويبدو في أفضل أحواله البدنية والفنية، وسجل رونالدو 16 هدفا في 17 مباراة مع النصر في كل المسابقات هذا الموسم.



وسيحاول رونالدو تعزيز تصدره لقائمة هدافي المنتخبات في تاريخ اللعبة برصيد 127 هدفا في 203 مباريات عندما يلعب في ضيافة ليختنشتاين اليوم، في الجولة قبل الأخيرة بتصفيات بطولة أوروبا 2024، وقبل استضافة أيسلندا بعدها بـ 3 أيام في ختام التصفيات.