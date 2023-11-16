العدواني: شكر من القلب لكل من دعمني ووقف إلى جانبي وأعد بالمزيد من الإنجازات لوطني



ندى أبونصر



أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار على ضرورة الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، والاستفادة من قدراتهم في تنمية المجتمع، مشيرا الى ان الدستور الكويتي يحفظ حقوق كل الفئات ويجب التكاتف لتحقيق المساواة في الحياة الكريمة للجميع بما فيها التسهيلات اللازمة لمختلف الشرائح.



جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها الكفيف المبدع عبدالرحمن العدواني أول من أمس بعنوان «مع جزيل شكري يا وطني2» على مسرح المكتبة الوطنية تزامنا مع الذكرى الـ61 لصدور الدستور والتصديق عليه، وإنجازه الدستور الكويتي السمعي الاول، بحضور العديد من الشخصيات وممثلي الهيئات الحكومية والخاصة، ومنها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن.



وقال الجسار ان المتاحف في الكويت بها بعض جوانب النقص ويجب تعديلها، موضحا ان هناك توجها في المتاحف العالمية لتشمل «الحسي والبصري والسمعي» وتكون مدمجة في مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.



بدوره، قال الكفيف عبدالرحمن العدواني إنه حقق إنجازا وطنيا كويتيا عالميا هو الأول من نوعه، حيث تم تحويل مواد الدستور المكتوبة بالخط البصري إلى مواد سمعية متاحة للجميع، مبينا انه قام بتسجيلها بصوته كاملة، وأصبح أول كفيف في العالم يسجل دستور بلده بصوته.



وأضاف العدواني: شكر من القلب للجميع ولكل من دعمني وللجنود المجهولين الذين وقفوا الى جانبي، واعدا بالمزيد من الإنجازات للوطن الحبيب.



وفي ختام الفعالية قام عبدالرحمن العدواني بتكريم جميع الشخصيات والجهات الداعمة له في إنجازه المتمثل بإطلاق الدستور الكويتي السمعي الذكي الأول.