أسامة دياب و«كونا»



أكدت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس لـ «الأنباء» أن تصريح السفر الإلكتروني للكويتيين سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير 2024.

وأعلنت بريطانيا دخول نظام «تصريح السفر الإلكتروني» الخدمة رسميا لتعويض نظام التأشيرات السابق الذي طبق على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان صحافي ان النظام الجديد دخل الخدمة اولا على مواطني دولة قطر قبل ان يشمل باقي دول مجلس التعاون ومنها الكويت، بالإضافة إلى مواطني الأردن بداية من 22 فبراير المقبل.

وأوضح البيان ان من يرغبون في زيارة المملكة المتحدة بداية من 22 فبراير المقبل عليهم التسجيل عبر تطبيق النظام الجديد ابتداء من الأول من ذات الشهر.

وأضاف ان الحصول على «تصريح السفر الإلكتروني» سيكون أسرع ولا يكلف سوى عشرة جنيهات (12.5 دولارا) كما انه متعدد السفرات وصالح لمدة سنتين.