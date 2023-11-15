قال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تأثرت بحالة جوية مطرية بدأت منذ صباح اليوم الأربعاء على المناطق الغربية وتقدمت إلى المناطق السكنية الوسطى خلال الساعات القليلة الماضية بكميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة وكانت غزيرة على بعض المناطق.



وأضاف القراوي في تصريح لـ"كونا" إن أعلى كمية أمطار تم تسجيلها كانت في منطقة السالمية حيث بلغت 38 ملم تلتها الجابرية بـ28 ملم ثم كيفان بمعدل 26 ملم والرميثية والسلام 16 ملم لكل منهما في حين بلغت في منطقة الصديق 12ر7 ملم والعبدلي 14ر2 ملم ثم الصابرية بـ7ر3 ملم وحطين 6ر6 ملم والأبرق 5ر6 واللياح 5ر4 ومطار الكويت 3ر7 والنسيم 3 ملم والرابية وأبو الحصانية 2ر8 ملم والقصور 2ر3 ملم.

وأوضح القراوي أنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار حتى فجر يوم الجمعة على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحيانا.



واكد ضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للإدارة وعبر التطبيق الرسمي الخاص بها على الهواتف النقالة خصوصا أثناء التقلبات الحوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية حال إصدارها.