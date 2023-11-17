قال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني عمر فلاح الشقراء إن الجمعية ستطلق اليوم الجمعة حملة لكفالة أيتام غزة.



وبين الشقراء أن قيمة كفالة اليتيم لمدة عام 180 دينارا، وأن توزيع الكفالات ورعاية الأيتام سيتم من خلال جمعيات خيرية معتمدة من وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن عدد الأيتام في غزة قبل العدوان الحالي تجاوز 33 ألف يتيم، وهذا العدد قد يتضاعف بسبب الأحداث الجارية.



وأوضح أن قطاع غزة يضم 4 دور فقط لرعاية الأيتام طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 2800 يتيم، وقد تضرر بعضها وأصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للأيتام.



ودعا المحسنين للمساهمة في المشروع مستدلا بقول النبي ﷺ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى»، وذلك عبر الاتصال على الخط المباشر 1890900 أو زيارة موقع الجمعية على الإنترنت وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.