برعاية وحضور رجل الأعمال عمر شرار العازمي والرئيس الفخري لملتقى «إنجازات كويتية شبابية» فهد عبدالرحمن المعجل، تنطلق فعاليات الملتقى في نسخته الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، على مسرح الأكاديمية في منطقة الدعية لتكريم نخبة من أبطال الكويت الذي تميزوا بإنجازاتهم في مختلف المحافل الدولية والعربية.



وقال راعي الحفل عمر العازمي إن رعايته لهذا الحدث أتت لدعم وتشجيع الشباب في مختلف مجالات الحياة، لأن دورهم مهم لتحريك عجلة الاقتصاد في البلد، مضيفا أن التكريم واجب علينا وانهم يستحقون الكثير.



بدوره، ذكر رئيس مبادرة «إنجازات كويتية» المستشار جمال العدواني انه تم اختيار جمعية الهلال الاحمر الكويتية لتكون شخصية الملتقى هذا العام وذلك لدورها الكبير في تقديم مساعدات لإخواننا في غزة خلال وقت قياسي خلال تلك الظروف الصعبة، مشيرا الى أن دورهم يعتبر انجازا عربيا ومفخرة لكل كويتي.



وعلى هامش الملتقى، ستقام جلسة نقاشية لعدد من المحاضرين في مختلف المجالات، وستحمل عنوان «مشاريع كويتية بين الطموح والإنجاز» ويتحدث فيها المدير التنفيذي لشركة دهان سمير الدهان والمدير التنفيذي لشركة سكبة محمد النجار والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري، وسيدير الجلسة الاعلامي غني جمعة، وستبدأ من الساعة 6 حتى 7 مساء.



وستبدأ فعاليات الملتقى في تمام الساعة 8 مساء ويتخلل الحفل العديد من الفقرات، وفي الختام سيتم تكريم أكثر من 25 شخصية كويتية منجزة في مختلف مجالات الحياة، اضافة إلى تكريم الجهات الراعية والاعلامية التي ساهمت في نجاح الفعالية.