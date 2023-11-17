بقلم: محمد الهويدي رئيس مبادر



عالمنا الجديد يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع، وتشهد الصناعة المصرفية تحولا جذريا عبر الانتقال من نماذج البنوك التقليدية إلى البنوك الرقمية. هذا التحول لا يعكس التقدم التكنولوجي، فقط، بل يجسد أيضا تغير توقعات وسلوكيات العملاء. وهذه بداية استكشاف البنوك الرقمية، لتكون إضافة إلى تجربة العملاء فيها، ما أدى إلى تعطش البنوك التقليدية لهذا النوع من التحول.



جدير بالذكر أن البنوك الرقمية هي مؤسسات مصرفية تقدم خدماتها بشكل كامل عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، ودون الحاجة إلى فروع قائمة على الأرض. وتتميز هذه البنوك بكفاءتها العالية، وتكاليف التشغيل المنخفضة، وقدرتها على تقديم تجربة مستخدم مميزة تلبي توقعات العملاء بطريقة رقمية.



كما تتمحور تجربة العميل في البنوك الرقمية حول السهولة والراحة، حيث تمكن هذه البنوك عملاءها من إنجاز معاملاتهم المالية، مثل التحويلات، الدفع الفوري، مراقبة الحسابات، والحصول على التمويل، بخطوة أو خطوات بسيطة وسهلة.



كما أنها تقدم خدمات مخصصة لهم، بناء على البيانات الكبيرة وتحليل سلوك العميل، ما يعزز تجربة المستخدم. ومن جانب آخر وفي الفترة الأخيرة، بدأت البنوك التقليدية بمواجهة ضغوط متزايدة بسبب الابتكارات التكنولوجية والتوقعات المتغيرة للعملاء الذين باتوا يرغبون اليوم في الحصول على خدمات مصرفية سريعة، آمنة، ومتاحة على مدار الساعة.



وهذا الطلب يدفع البنوك التقليدية إلى استكشاف التقنيات الرقمية وتبنيها، من أجل الحفاظ على تنافسيتها في السوق. إضافة إلى ذلك، تتيح الأتمتة والتحليلات المتقدمة فرصا متنوعة لتقليل التكاليف ورفع مستوى الكفاءة، ما يجعل الانتقال إلى النموذج الرقمي أكثر من مجرد تطلع للمستقبل، ليصبح ضرورة استراتيجية ملحة.



وكما يبدو، فإن الانتقال من البنك التقليدي إلى البنك الرقمي ليس مجرد خطوة تكنولوجية، بل هو تحول يلامس جميع جوانب التجربة المصرفية عبر طريقة تقديم الخدمات التي يتفاعل معها العملاء ومصرفهم.



وفي عالم يعتمد على البيانات والتواصل الفوري، تبدو البنوك الرقمية خطوة حتمية في مستقبل مصرفي أكثر تطورا وتخصيصا لاحتياجات العميل.



ولا يخفى على الجميع أن البنوك الرقمية تقدم العديد من المزايا وتواجه بعض التحديات التي يجب مراعاتها. ومنها:



- توفير الوقت والجهد: تتيح البنوك الرقمية إمكانية إنجاز المعاملات المصرفية بسهولة وسرعة، من خلال الأجهزة الذكية والمحمولة، من دون الحاجة لزيارة الفروع.



- تكاليف أقل: عادة، تكون تكاليف التشغيل للبنوك الرقمية أقل منها في البنوك التقليدية، ما يسمح بتقديم عروض أفضل للعملاء مقابل رسوم أقل.



- توافر الخدمات على مدار الساعة: عبر توفير معظم الخدمات المصرفية على مدى 24/7 من دون أي انقطاع.



- الأمان والخصوصية: تتبنى البنوك الرقمية مستويات أمان وحماية متعددة، مثل ميزة التحقق بخطوتين، والتشفير المتقدم لحماية بيانات العملاء.



- خدمات مخصصة: تحليل البيانات يمكن البنوك الرقمية من تقديم خدمات مالية مخصصة تناسب احتياجات كل شرائح العملاء.



ورغم كل ما سبق من مزايا، إلا أن التحديات لهذه الأنظمة قائمة.



- الاعتماد على الاتصال بالإنترنت: تتطلب البنوك الرقمية وجود اتصال مستقر بالإنترنت، وقد يكون ذلك تحديا في بعض المناطق.



- الحاجة إلى المهارات التكنولوجية: قد يواجه بعض العملاء، خاصة الأكبر سنا، صعوبة في التعامل مع التطبيقات والأنظمة الرقمية.



- محدودية الخدمات المتاحة: قد لا تقدم بعض البنوك الرقمية كل الخدمات المتوافرة في البنوك التقليدية، مثل التسهيلات الائتمانية الكبيرة أو الخدمات المتخصصة.



- القلق الأمني: رغم اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية المتقدمة، لا يزال هناك قلق بشأن عمليات الاحتيال المالية والهجمات الإلكترونية.



- مشاكل الدعم الفني وخدمة العملاء: قد تكون معالجة المشكلات أصعب بعض الشيء، حيث يتم التعامل مع القضايا إما عبر الهاتف أو الدردشة الإلكترونية، من دون وجود خدمة الدعم وجها لوجه.



ومع توافر كل هذه المزايا ورغم تلك التحديات، إلا أن اختيار الفرد للانتقال إلى البنك الرقمي يعتمد على الاحتياجات والتفضيلات، فبينما تقدم البنوك الرقمية مرونة وكفاءة عالية، قد تكون البنوك التقليدية أكثر ملاءمة للخدمات المعقدة ولمن يفضلون التعامل الشخصي. ومن هنا يجب على العميل تقييم هذه العوامل بعناية عند اختيار البنك الأنسب لاحتياجاته المالية.





