قضى البريطاني بول سويفت معظم حياته يقود أي شيء يسير بإطارين فقط إذ بدأ هذا الأمر عندما كان يقود جزازة العشب في الحديقة، والآن أصبح من بين أصحاب المهارات الفائقة الذين احتفت بهم موسوعة غينيس في اليوم العالمي للأرقام القياسية أمس. وتعلم سويفت قيادة شاحنة صغيرة على إطارين فقط وتمكن من تحقيق رقم قياسي عندما قطع بمهارة فائقة مسافة 88 سنتيمترا في منطقة وعرة بمضمار سباق سيلفرستون في بريطانيا. وقال سويفت «كنت أقود على إطارين فقط منذ كنت في السابعة من عمري وبدأ معي الأمر بجزازة العشب في الحديقة لذا فإن تحقيق رقم قياسي عالمي معترف به أمر رائع». وقال كريغ غلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي كان حاضرا لتحكيم الرقم القياسي الذي حققه سويفت إن موضوع هذا العام عن المهارات الفائقة. وأضاف «يوم غينيس للأرقام القياسية هو احتفال عالمي بالتميز». ومن بين الذين نالوا الإشادة في هذه المناسبة فريق من اليابان، حقق هذا الفريق رقما قياسيا في القفز المتتالي على اليدين على الطريقة الهولندية بواسطة شخصين وهو عبارة عن القفز فوق الحبال أثناء الارتكاز على اليدين. وفي الوقت نفسه، تفتخر الولايات المتحدة بهنري كابيلوس الذي يحمل ثمانية أرقام قياسية عالمية بعد أن حقق أعلى قفزة خلفية بعصا بوجو حيث وصل ارتفاع القفزة إلى 3.07م.