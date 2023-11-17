







أفاد باحثون من كلية العلوم البيولوجية بجامعة إدنبره البريطانية بنجاحهم في مجال الهندسة الجينية لجهة الاستفادة من بكتيريا تعيش في الأمعاء، كي تتمكن من تحويل نفايات البولي إيثيلين تيريفثالات بكفاءة إلى حمض «الأديبيك»، والذي يستخدم بدوره لصنع الأدوية والعطور ومواد النايلون.



واوضح الباحثون، في مقدمة دراستهم المنشورة بالعدد الأخير من دورية «إيه سي إس سينترال ساينس» المتخصصة، ان البولي إيثيلين تيريفثاليت عبارة عن مادة بلاستيكية حرارية تستخدم في جميع الصناعات الكيميائية الحديثة، ويتجاوز الطلب العالمي عليها نحو 30 مليون طن سنويا، ويصمم أكثر من 80% منها للاستخدام مرة واحدة، مما يؤدي إلى 25 مليون طن سنويا من النفايات، وتسهم في أزمة نفايات عالمية.