أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قياديا سابقا في الديوان الأميري وآخرين إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وشبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام.



في هذا الإطار، أكدت «نزاهة»، في بيان صحافي، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مضيفة أنها تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة في الوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، وتلتزم في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

.. وتنظم «تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام»



حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن تنظيم ورشة عمل بعنوان «تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام»، بمشاركة كل من جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الورشة تدور حول مكاتب التفتيش والتدقيق التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011، ودورها الرقابي في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين مستوى الأداء والمساءلة، حيث تعمل هذه المكاتب على تحسين العمليات التشغيلية والتنفيذ وتحقق الكفاءة والاستدامة في الجهات الحكومية.



كما تهدف الورشة إلى رفع الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة، إضافة إلى تعزيز المهارات والمعرفة لدى المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي.