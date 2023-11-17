وقعت وزارة الأشغال العامة، ممثلة من الجانب الكويتي بوكيل الأشغال العامة عيد الرشيدي، ومن الجانب السعودي صلاح العمير، نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية، اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية والكويت مع تحالف (sysrta). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال. وأكد وكيل وزارة الأشغال العامة أهمية الاتفاقية كونها أتت برغبة سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكونها تخدم عملية النقل بين البلدين، لاسيما أنها تأتي في إطار التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاجتماعية بينهما، حيث إن المسافة بين الكويت والرياض تستغرق 650 كيلومترا وأن الدراسات ستعمل على تقليصها الى ساعتين تقريبا عن طريق الربط السككي، مثمنا الجهود اللي بذلت بين الجانبين خلال فترة وجيزة تقدر بـ 9 أشهر حتى الوصول إلى توقيع الاتفاقية والتي تعد أحد برامج الحكومة والمنوط تنفيذها عن طريق وزارة الأشغال العامة وتجد متابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء.



هذا، وتعتبر المدة الزمنية للانتهاء من الاتفاقية 6 أشهر.