أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس تعميما حمل رقم 235، يؤكد به على تعميم رقم 115 الصادر عام 2014 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك حرصا من وزارة الداخلية على تنفيذ الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون رقم 8 لعام 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نص في المادة 37 منه على أن يعفى ذوو الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة وجدوى التعميم: يتعين على كل أجهزة الوزارة تنفيذ الالتزامات المنوطة بوزارة الداخلية بالقانون رقم 8 لعام 2010، وعلى الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومديري الإدارات وكل أجهزة الوزارة العلم بهذا التعميم وإحاطة جميع العاملين لديهم بمضمونه والعمل على تنفيذه بكل دقة.