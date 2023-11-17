بداح العنزي



تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر يوم الأحد المقبل مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي، كما تبحث اللجنة مقترحا بشأن زيادة رسوم قيد المزايدين وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات.



من جانب آخر، تناقش لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر يوم الخميس المقبل طلب فتح المناقشة بشأن إيقاف ترخيص مجمع تجاري لاتحاد ألعاب القوى بمنطقة كيفان.



وتضمن جدول الأعمال التالي:



الطلب المقدم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بشأن مشروع جبلة الثقافية.



الساحات المخصصة حدائق ضمن المخطط المساحي لمنطقة قرطبة.



الكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية.



كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن المواقف الواقعة جنوب مبنى الهيئة الرئيسي بجنوب السرة.



الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن الممارسة رقم (ق ص/ ط ش/1) أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة العاصمة.



كتاب مؤسسة البترول الكويتية بشأن المستندات المتعلقة بتخصيص المجمع النفطي لمؤسسة البترول الكويتية.